Από τη δίκη της 17Ν στις έρευνες για το «Κράτος Μαφία» – Ποιος είναι ο Ηλίας Γ. Αναγνωστόπουλος που αναλαμβάνει ρόλο στην ανακριτική ομάδα

Ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διακεκριμένος ποινικολόγος Ηλίας Γ. Αναγνωστόπουλος, που προωθείται ως αντικαταστάτης του Χρίστου Μυλωνόπουλου στην πενταμελή ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», είχε ενεργό ρόλο ως συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη το 2003, μία από τις σημαντικότερες και πλέον ιστορικές δικαστικές διαδικασίες στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της αγόρευσής του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων τον Σεπτέμβριο του 2003, ο κ. Αναγνωστόπουλος είχε στραφεί με ιδιαίτερα σκληρή ρητορική κατά των κατηγορουμένων, κάνοντας λόγο για εγκληματική δράση με συνεχή τέλεση δολοφονιών και ληστειών, ενώ είχε αναφερθεί εκτενώς στον ρόλο βασικών στελεχών της οργάνωσης.

Παράλληλα, είχε ζητήσει από το δικαστήριο να συνεκτιμήσει τις απολογίες και ομολογίες των κατηγορουμένων ως κρίσιμο αποδεικτικό υλικό, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος με συνωμοτική δομή. Στο πλαίσιο εκείνης της αγόρευσης, είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα σκληρή ρητορική στη δράση της οργάνωσης, κάνοντας λόγο για «γλυκιά ζωή με τα χρήματα των ληστειών», επισημαίνοντας ότι οι ληστείες με σημαντική λεία «δείχνουν ότι τα μέλη της 17Ν… απολάμβαναν όλα τα αγαθά του συστήματος που τάχα πολεμούσαν», ενώ είχε κάνει λόγο για «πεπεισμένο δολοφόνο» αναφερόμενος στον Δημήτρη Κουφοντίνα και είχε χαρακτηρίσει τον Χριστόδουλο Ξηρό ως «εξολοθρευτή» της οργάνωσης.

Η συγκεκριμένη παρουσία του στη δίκη της 17Ν συγκαταλέγεται στις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της δικαστικής διαδικασίας, η οποία είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο και πολιτικό ενδιαφέρον, λόγω της βαρύτητας των κατηγοριών και της ιστορικής σημασίας της υπόθεσης.

Ειδικός στις έρευνες και στις υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος

Ο Ηλίας Γ. Αναγνωστόπουλος είναι δικηγόρος και ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με διεθνή αναγνώριση στον τομέα του ποινικού δικαίου και ειδίκευση σε υποθέσεις οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος.

Έλαβε άδεια άσκησης δικηγορίας στην Αθήνα το 1982 και είναι διεθνές μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης από το 2019. Ηγείται της δικηγορικής εταιρείας Anagnostopoulos με έδρα την Αθήνα, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα οικονομικού εγκλήματος, ποινικής και κανονιστικής ευθύνης επιχειρήσεων και διαχείρισης νομικών κινδύνων.

Έχει εμφανιστεί ως επικεφαλής δικηγόρος σε σημαντικές υποθέσεις που αφορούν δωροδοκία, διαφθορά, αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, ξέπλυμα χρήματος, τραπεζική, φορολογική και τελωνειακή απάτη, απάτες εις βάρος της ΕΕ, εταιρική ποινική ευθύνη, κυρώσεις, τρομοκρατία, εκδόσεις και διεθνή δικαστική συνδρομή.

Σε διεθνές επίπεδο έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις: στο Lexology Index 2026 κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ειδικών στις έρευνες και στην υπεράσπιση υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, ενώ οι οδηγοί Chambers Europe 2026 και Legal 500 EMEA 2026 τον κατατάσσουν στην κορυφή του χώρου, με αναφορές στην εμπειρία του σε υποθέσεις διαφθοράς, απάτης και ξεπλύματος χρήματος. Το GIR 100 2025 τον χαρακτηρίζει ως μακροχρόνια ηγετική μορφή σε σύνθετες ποινικές υποθέσεις.

Από το 2007 έως το 2013 διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), ενώ από το 2013 προεδρεύει της Ελληνικής Ένωσης Ποινικολόγων. Υπήρξε επίσης μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον νέο Ελληνικό Ποινικό Κώδικα (2015–2019), μέλος του Ανώτατου Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος και συμμετέχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών οργανισμών στον χώρο του ποινικού δικαίου και του οικονομικού εγκλήματος.