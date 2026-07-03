Οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν ασταμάτητα το 2026 αλλά αλλάζουν «χάρτη» λόγω κλίματος και κόστους

Παρά τις έντονες οικονομικές πιέσεις, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την κλιματική κρίση, ο τουρισμός στην Ευρώπη δείχνει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα για το 2026.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC), η επιθυμία των Ευρωπαίων για ταξίδια όχι μόνο δεν κάμπτεται, αλλά καταγράφει και άνοδο, με το 81% των πολιτών να σχεδιάζει αποδράσεις μέχρι τον Νοέμβριο.

Η «έκρηξη» της Νότιας Ευρώπης και η πρόκληση του υπερτουρισμού

Η Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος των προτιμήσεων, συγκεντρώνοντας το 61% των ταξιδιωτών (αύξηση 4% σε σχέση με πέρυσι). Η Ισπανία (14%), η Ιταλία (12%), η Γαλλία (8%) και η Ελλάδα (7%) διατηρούν τα σκήπτρα των πιο δημοφιλών προορισμών.

Ωστόσο, αυτή η μαζική στροφή προς τον Νότο φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. Όπως επισημαίνει ο Δρ. Eran Ketter, Επικεφαλής Έρευνας του ETC και εμπειρογνώμονας της MINDHAUS: «Παρατηρούμε μια σημαντική γεωγραφική έξαρση προς τη Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη. Αυτό καθιστά επιτακτική τη σωστή διαχείριση των επισκεπτών και την αποφυγή του υπερτουρισμού. Παράλληλα, η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει εξαιρετικά ανθεκτική, παρά το αυξημένο κόστος των εισιτηρίων.»

Από τη «δημιουργία ζήτησης» στη «διαχείριση ροών»

Με το 52% των Ευρωπαίων να δηλώνει πλέον ότι προτιμά λιγότερο γνωστούς, εναλλακτικούς προορισμούς για να αποφύγει τον συνωστισμό, οι προορισμοί και οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους.

Ο Γενικός Διευθυντής της MINDHAUS, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης, υπογραμμίζει τη σημασία των ψηφιακών εργαλείων και των νέων συνεργασιών: «Οι προορισμοί πρέπει να μετατοπιστούν από τη δημιουργία ζήτησης στη διαχείριση της ροής των επισκεπτών. Χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, μπορούν να παρακολουθούν τις κρατήσεις και να προωθούν δευτερεύοντες προορισμούς».

Παράλληλα, ο κ. Τριανταφύλλης προτρέπει τις επιχειρήσεις να προβάλλουν την αξία των υπηρεσιών τους έναντι του κόστους και να επενδύσουν σε φθινοπωρινά πακέτα με έμφαση στον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την ευεξία, δίνοντας κίνητρα στους ταξιδιώτες πέρα από τους μήνες αιχμής.

Πρόθεση ταξιδιού ανά ηλικιακή ομάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την πρόθεση ταξιδιού κατά το επόμενο εξάμηνο, το θετικό συναίσθημα παρουσιάζει αυξητική τάση σε συνάρτηση με την ηλικία, αγγίζοντας την κορύφωσή του στην ομάδα 45–54 ετών με ποσοστό 86% («πιθανό/πολύ πιθανό»). Στις νεότερες ηλικίες, τα ποσοστά θετικής πρόθεσης ξεκινούν από 71% (18–24 ετών) και 79% (25–34 ετών), ενώ στις ηλικίες 35–44 και άνω των 55 ετών σταθεροποιούνται στο 82%.

Παράλληλα, το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρούν «απίθανο/πολύ απίθανο» να ταξιδέψουν μειώνεται αισθητά στις μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ξεκινώντας από 18% στους νέους 18–24 ετών και υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο (7%) στην ομάδα 45–54, προτού σημειώσει μικρή άνοδο (10%) στους άνω των 55. Τα ποσοστά όσων διατηρούν ουδέτερη στάση παραμένουν σχετικά σταθερά σε όλες τις ομάδες, κυμαινόμενα μεταξύ 7% και 11%.

Πηγή: ΕΡΤ