Bad Bunny: Το ίδρυμά του δίνει δωρεάν ευκαιρίες σε 270 νέους στο Πουέρτο Ρίκο



Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Bad Bunny συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες στο Πουέρτο Ρίκο για νέους που αγαπούν τον κόσμο της δημιουργίας.

Το Ίδρυμα Good Bunny ανακοίνωσε την τέταρτη έκδοση του Un Verano Contigo για το 2026, το οποίο προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για τους νέους του νησιού. Φέτος, 270 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα τριών εβδομάδων που επικεντρώνεται στην τέχνη, τη μόδα, τη μουσική και τον αθλητισμό.

Σύμφωνα με το Billboard, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες του δημιουργικού κλάδου από όλο το νησί θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο Sagrado Corazón του Σαν Χουάν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα εμπλουτισμένο περιεχόμενο σπουδών με νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες, εξειδικευμένη καθοδήγηση και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

«Πάντα πίστευα ότι υπάρχει απίστευτο ταλέντο στο Πουέρτο Ρίκο. Σε όλο το νησί, υπάρχουν νέοι με ιδέες, δημιουργικότητα και θέληση να προχωρήσουν μπροστά», δήλωσε ο διευθυντής του ιδρύματος José «Che Juan» Torres.

«Συχνά, αυτό που χρειάζεται είναι η πρόσβαση σε εμπειρίες, εργαλεία και ανθρώπους που τους εμπνέουν να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Το να μπορούμε να βοηθάμε περισσότερους νέους να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να δουν νέες προοπτικές για το μέλλον τους είναι κάτι που έχει τεράστια αξία για εμάς», συμπλήρωσε.

Αυτή την περίοδο, ο Bad Bunny συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos», η οποία ξεκίνησε το 2025 με 30 εμφανίσεις στο Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Billboard Boxscore τον Ιούνιο, πρόκειται για τη μεγαλύτερη περιοδεία στην καριέρα του Πορτορικανού καλλιτέχνη, τόσο σε εισπράξεις όσο και σε προσέλευση. Μάλιστα, το επίτευγμα αυτό καθιστά τον El Conejo Malo τον πρώτο Λατίνο καλλιτέχνη στην ιστορία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από περιοδείες.

Ο βραβευμένος με έξι βραβεία Grammy βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό σκέλος των εμφανίσεών του και αναμένεται να ρίξει αυλαία στις 22 Ιουλίου με μια τελευταία συναυλία στις Βρυξέλλες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ