Πέθανε αιφνιδίως στα 78 του ο Σαμ Νιλ, πρωταγωνιστής του «Jurassic Park»

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του δρος Άλαν Γκραντ στις ταινίες «Jurassic Park», πέθανε αιφνιδίως τη Δευτέρα σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Η απώλειά του ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, ωστόσο αποτελεί παρηγοριά το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε απαλλαγμένος από τον καρκίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του ηθοποιού στο Instagram.

Ο Σαμ Νιλ πέθανε στο Σίδνεϊ, με την οικογένειά του να ευχαριστεί ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης για τη φροντίδα που του παρείχε.

Ο διάσημος ηθοποιός είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι είχε απαλλαγεί από τον καρκίνο, έπειτα από θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο του αίματος τρίτου σταδίου.

Τον Σαμ Νιλ αποχαιρέτησε και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με λεπτό και ιδιαίτερο χιούμορ, στοχαστικό και λιγομίλητο.

«Ο Σαμ αντιμετώπισε την ασθένεια με την ίδια αξιοπρέπεια, το χιούμορ και την αποφασιστικότητα που έδιναν δύναμη σε κάθε ερμηνεία του», ανέφερε σε ανάρτησή του.

«Η απουσία του θα γίνει βαθιά αισθητή και η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή για πολλά χρόνια. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», πρόσθεσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Ο Σαμ Νιλ απέκτησε διεθνή αναγνώριση μέσα από μια πολυετή κινηματογραφική και τηλεοπτική καριέρα, με τον ρόλο του στο «Jurassic Park» να αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς της πορείας του.

Με πληροφορίες από το Reuters