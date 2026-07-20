Ιστορικό ρεκόρ σε δημοπρασία: Πουλήθηκε για $3,75 εκατομμύρια το θρυλικό φωτόσπαθο του Λουκ Σκαϊγουόκερ

Eμβληματικό αναμνηστικό από την κινηματογραφική σειρά Star Wars κατέρριψε τις προβλέψεις και πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία.

Ο οίκος Heritage Auctions ανακοίνωσε ότι το φωτόσπαθο του Μαρκ Χάμιλ, που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία και ήταν του Λουκ Σκαϊγουόκερ, πουλήθηκε έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για το φωτόσπαθο που κράταγε κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με τον Νταρθ Βέιντερ στην ταινία «Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back» μέχρι που ο Άρχοντας Σιθ του έκοψε το χέρι και είπε την περίφημη ατάκα «Είμαι ο πατέρας σου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ