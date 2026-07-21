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Highway Λευκωσίας/Λεμεσού: Δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα που έκλεισε μετά από τροχαίο παρά τον Αγ. Τύχωνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, που είχε κλείσει προσωρινά, νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, λίγο μετά τις 7:30, λόγω τροχαίας σύγκρουσης, παρά τον Άγιο Τύχωνα.

Λόγω του τροχαίου παρατηρείτο πυκνή τροχαία κίνηση, ενώ στο σημείο είχαν μεταβεί μέλη της Αστυνομίας, τα οποία παρείχαν βοήθεια, ρύθμιζαν την κυκλοφορία και διεξήγαγαν εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.

Η Αστυνομία κάλεσε τους διερχόμενους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.

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