Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να απασχολεί έντονα την παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα, ενώ παράλληλα σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται τόσο στον χώρο των smartphones όσο και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH, ο Dimitri G και ο Techaholic σχολιάζουν τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας.

Αναφορές για δοκιμαστικά μοντέλα AI της OpenAI

Ένα από τα θέματα που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά αναφορές γύρω από δοκιμαστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, τα οποία φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα κατά τη διάρκεια ελεγχόμενων δοκιμών.

Παρότι οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από αναφορές που συνεχίζουν να συζητούνται στην τεχνολογική κοινότητα, η συζήτηση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία των αυστηρών μηχανισμών ασφαλείας και των ελεγχόμενων περιβαλλόντων (sandbox) που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI.

Η Samsung περνά στις Silicon Carbon μπαταρίες

Έπειτα από αρκετά χρόνια κατά τα οποία οι κινεζικές εταιρείες είχαν το προβάδισμα στις νέες τεχνολογίες μπαταριών, η Samsung φαίνεται να υιοθετεί πλέον τις μπαταρίες Silicon Carbon.

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει μεγαλύτερη χωρητικότητα χωρίς σημαντική αύξηση του πάχους της συσκευής, κάτι που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αυτονομία για τα επόμενα Galaxy smartphones.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντίστοιχη τεχνολογία ενδέχεται να αξιοποιηθεί και από την Apple στα μελλοντικά αναδιπλούμενα μοντέλα της.

Νέες πληροφορίες για το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone

Οι φήμες γύρω από το πρώτο foldable iPhone συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Τα τελευταία mockups παρουσιάζουν μια συσκευή που όταν ανοίγει θυμίζει περισσότερο ένα μικρό iPad mini παρά τα σημερινά foldable smartphones, ενώ ο σχεδιασμός της φαίνεται να διαφοροποιείται αισθητά από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στην αγορά.

Παρότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την Apple, το ενδιαφέρον γύρω από τη συσκευή παραμένει ιδιαίτερα μεγάλο.

Κυβερνοεπίθεση στο κτηματολόγιο της Ρουμανίας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε το κτηματολόγιο της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, επιτιθέμενοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα, προκαλώντας απώλεια σημαντικών δεδομένων και προσωρινή διακοπή της λειτουργίας υπηρεσιών.

Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο κρίσιμος είναι ο σωστός σχεδιασμός κυβερνοασφάλειας, αλλά και η ύπαρξη αξιόπιστων αντιγράφων ασφαλείας.

Τα backup παραμένουν η καλύτερη άμυνα

Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για έναν οργανισμό ή για έναν απλό χρήστη, η δημιουργία τακτικών backup αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρακτικές προστασίας των δεδομένων.

Η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικούς δίσκους ή αξιόπιστες υπηρεσίες cloud μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων, τεχνικών βλαβών ή ανθρώπινων λαθών.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το επεισόδιο του PRIMETIME TECH με τον Dimitri G και τον Techaholic για περισσότερες αναλύσεις και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο της τεχνολογίας.