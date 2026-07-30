Νέα δυνατότητα για ταξιδιώτες: Ιατρικό ιστορικό και ηλεκτρονικές συνταγές σε χώρες της ΕΕ

Πρόσβαση στο Συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό τους και δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών σε συμμετέχουσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έχουν οι πολίτες μέσω των Ηλεκτρονικών Διασυνοριακών Υπηρεσιών Υγείας MyHealth@EU, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, καλώντας όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να προετοιμαστούν εγκαίρως.

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή αναφέρει ότι οι υπηρεσίες επιτρέπουν την ασφαλή ανταλλαγή βασικών πληροφοριών υγείας μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο, συμβάλλοντας στη συνέχιση της φροντίδας των πολιτών όταν βρίσκονται εκτός της χώρας τους.

Ειδικότερα, επαγγελματίες υγείας σε συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ μπορούν, σε περίπτωση ανάγκης, να έχουν πρόσβαση στο Συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό του ασθενούς, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για αλλεργίες, χρόνιες παθήσεις, φαρμακευτική αγωγή και άλλα σημαντικά ιατρικά δεδομένα.

Παράλληλα, μέσω της Ηλεκτρονικής Διασυνοριακής Συνταγογράφησης, οι πολίτες μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από συμμετέχοντα φαρμακεία στο εξωτερικό, στις χώρες όπου η υπηρεσία είναι διαθέσιμη.

Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας προτρέπει όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να ζητήσουν από τον προσωπικό τους ιατρό να δημιουργήσει το Συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό τους και να βεβαιωθούν ότι έχουν καταχωριστεί οι ηλεκτρονικές συνταγές τους, εφόσον λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

Τους καλεί, επίσης, να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμες οι Ηλεκτρονικές Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας.

Όπως σημειώνεται, η προετοιμασία αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, καθώς επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να αποκτούν πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες για την ασφαλή αντιμετώπιση του ασθενούς και τη συνέχιση της θεραπείας του.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας και στην ενότητα «Υγεία» της Κυβερνητικής Πύλης, καθώς και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1419.

ΚΥΠΕ