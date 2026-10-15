Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση σε ηλικία 89 ετών

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική πορεία της, στους αγώνες της για τη δημοκρατία και στη σημαντική συνδικαλιστική της δράση, κάνοντας λόγο για μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή», όπου φιλοξενήθηκε και λάμβανε φροντίδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας.

Η ζωή και η πορεία της στο θέατρο

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και καταγόταν από οικογένεια προσφύγων της Μικράς Ασίας. Το όνομα με το οποίο έγινε γνωστή καλλιτεχνικά ήταν διαφορετικό από το όνομα που της δόθηκε αρχικά, καθώς το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπω ή Δέσποινα.

Μεγάλωσε σε μια οικογένεια που διασπάστηκε μετά τον χωρισμό των γονιών της, περνώντας τα παιδικά της χρόνια ανάμεσα στην Αθήνα και την Κατερίνη, προκειμένου να διατηρεί επαφή και με τους δύο.

Στην πορεία της προς το θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, όπως ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, η Κατίνα Παξινού, ο Άγγελος Τερζάκης και ο Σωκράτης Καραντινός.

Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1961, στο θέατρο Καλουτά, όπου συμμετείχε στη σατιρική τριλογία «Οδύσσεια» του Μανώλη Σκουλούδη, ενσαρκώνοντας την Παλλάδα Αθηνά.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ από το 1960 έως το 2004 συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Ο ρόλος που την έκανε αγαπητή στο κοινό

Η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα ήρθε μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», που προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Η ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο ξεχώρισε και συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωσή της στη συνείδηση των τηλεθεατών.

Η παρουσία της στη σειρά παραμένει μέχρι σήμερα συνδεδεμένη με έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της ελληνικής τηλεόρασης.

Η προσωπική της ζωή και ο Τίτος Βανδής

Η Μπέτυ Βαλάση είχε αναπτύξει στενή φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη, με την οποία συνεργάστηκε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο.

Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε έναν γιο, τον Νικόλα Χάρι Μινισσάλι, ο οποίος σπούδασε σκηνοθεσία στο εξωτερικό.

Σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της αποτέλεσε η σχέση της με τον ηθοποιό Τίτο Βανδή. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν το 1982 και παντρεύτηκαν το 1984, παραμένοντας μαζί μέχρι τον θάνατό του, το 2003, σε ηλικία 86 ετών.

Η απώλεια της Μπέτυς Βαλάση αφήνει πίσω της μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή, με ερμηνείες που σημάδεψαν το ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.