Η κινεζική μεγαλούπολη κατάφερε να ξεπεράσει παραδοσιακές πρωτεύουσες της μόδας, όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, χάρη στην ποικιλία των εμπορικών επιλογών της και στον συνδυασμό διεθνών οίκων μόδας με ανερχόμενες τοπικές επιχειρήσεις.

Αξιοσημείωτη είναι η περιορισμένη παρουσία της Ευρώπης στην κατάταξη. Μόνο το Λονδίνο και η Κοπεγχάγη βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη και τη δέκατη θέση, αντίστοιχα.

Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη

Η έρευνα του Time Out, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Intrepid Travel, βασίστηκε στις απαντήσεις περισσότερων από 24.000 κατοίκων σε 150 πόλεις παγκοσμίως.

Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης ήταν η ποικιλία και η ποιότητα των καταστημάτων, οι τιμές, οι επιλογές σε είδη μόδας, καλλυντικά, ηλεκτρονικά προϊόντα και μεταχειρισμένα είδη, καθώς και η παρουσία ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

Συνυπολογίστηκαν επίσης η ασφάλεια, οι δημόσιες συγκοινωνίες, η εστίαση και η ευκολία μετακίνησης των επισκεπτών. Η τελική βαθμολογία στηρίχθηκε κατά 70% στις απόψεις των κατοίκων και κατά 30% στις αξιολογήσεις των ειδικών.

Η κυριαρχία της Ασίας

Πέντε από τις δέκα πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ασιατικές πόλεις, με τη Σαγκάη να βρίσκεται στην κορυφή, το Τόκιο στην τρίτη θέση, τη Σεούλ στην έκτη, την πόλη Χο Τσι Μινχ στην έβδομη και την Μπανγκόκ στην όγδοη.

Το Time Out αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της παρουσίας των κινεζικών εμπορικών σημάτων στη Σαγκάη, μια τάση που συνδέεται με την αυξανόμενη προτίμηση των νεότερων καταναλωτών για εγχώριες δημιουργίες.

Το Λονδίνο ξεχωρίζει για το εύρος των επιλογών του, το Τόκιο για τον συνδυασμό σύγχρονης μόδας και παραδοσιακής χειροτεχνίας, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Νέα Υόρκη και η Μελβούρνη.

Οι 20 καλύτερες πόλεις για ψώνια το 2026

* Σαγκάη, Κίνα

* Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

* Τόκιο, Ιαπωνία

* Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

* Μελβούρνη, Αυστραλία

* Σεούλ, Νότια Κορέα

* Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ

* Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

* Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

* Κοπεγχάγη, Δανία

* Λισαβόνα, Πορτογαλία

* Μόντρεαλ, Καναδάς

* Μαρακές, Μαρόκο

* Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

* Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

* Βαρκελώνη, Ισπανία

* Φλωρεντία, Ιταλία

* Βιέννη, Αυστρία

* Μπογκοτά, Κολομβία

* Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Πηγή: Time Out