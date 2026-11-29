Η λίστα καταρτίστηκε από τη συντακτική ομάδα του BBC Travel, ταξιδιωτικούς συντάκτες και ειδικούς στον βιώσιμο τουρισμό από ολόκληρο τον κόσμο. Βασικό κριτήριο επιλογής αποτέλεσαν οι ιδιαίτερες εμπειρίες που θα προσφέρουν οι συγκεκριμένοι προορισμοί το 2027, αλλά και η συμβολή του τουρισμού στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το βρετανικό δίκτυο διευκρινίζει ότι οι 20 προορισμοί παρουσιάζονται χωρίς αξιολογική σειρά.

Η ξεχωρισριστή περίπτωση της Μαδαγασκάρης

Η Μαδαγασκάρη ξεχωρίζει για την πλούσια βιοποικιλότητά της, καθώς περίπου το 92% των ειδών θηλαστικών που φιλοξενεί δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί η φύτευση δέντρων στο πλαίσιο ενός σημαντικού έργου αναδάσωσης έκτασης 150 εκταρίων, το οποίο αποσκοπεί στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος απειλούμενων ειδών.

Το BBC προτείνει, μεταξύ άλλων, ένα οδικό ταξίδι κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου RN7, που προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν εθνικά πάρκα, εντυπωσιακά φυσικά τοπία και τη νότια ακτογραμμή της χώρας.

Ένα από τα πιο απομονωμένα νησιά του κόσμου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αγία Ελένη, το απομονωμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού, γνωστό ως ο τόπος εξορίας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Το νησί, με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκων, ανοίγεται σταδιακά στον διεθνή τουρισμό, προσφέροντας στους επισκέπτες ηφαιστειακά τοπία, ιστορικά αξιοθέατα και δραστηριότητες στη φύση.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2027 πρόκειται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά έναν μαραθώνιο που προβάλλεται ως ο πιο απομονωμένος στον κόσμο.

Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί

Στη λίστα του BBC περιλαμβάνονται πέντε ευρωπαϊκοί προορισμοί: η Βουργουνδία στη Γαλλία, η Σαρδηνία στην Ιταλία, το Μπόχινι στη Σλοβενία, το νησί Ανστ στη Σκωτία και η περιοχή Χαργκίτα στη Ρουμανία.

Στην περίπτωση της Σλοβενίας, το βρετανικό δίκτυο αναδεικνύει τη νέα ποδηλατική διαδρομή μήκους 28 χιλιομέτρων που συνδέει τη λίμνη Μπλεντ με τη λίμνη Μπόχινι, ενώ η Χαργκίτα της Ρουμανίας ξεχωρίζει για τις γαστρονομικές παραδόσεις της, καθώς το 2027 θα φέρει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας.

Οι 20 προορισμοί που προτείνει το BBC για το 2027:

* Μαδαγασκάρη

* Πόλη του Κεμπέκ, Καναδάς

* Χερσόνησος Ίσε-Σίμα, Ιαπωνία

* Αγία Ελένη, Νότιος Ατλαντικός

* Σαλβαδόρ, Βραζιλία

* Υγρότοπος Οκεφενόκι, ΗΠΑ

* Βουργουνδία, Γαλλία

* Μεγκαλάγια, Ινδία

* Γκάνα

* Τροπικό δάσος Ντέιντρι, Αυστραλία

* Μπόχινι, Σλοβενία

* Νησί Ανστ, Σκωτία

* Επαρχία Γκανγκγουόν, Νότια Κορέα

* Αλμπέρτα, Καναδάς

* Σαρδηνία, Ιταλία

* Κράισττσερτς, Νέα Ζηλανδία

* Χαργκίτα, Ρουμανία

* Οροσειρά Κορδιλιέρα Μπλάνκα, Περού

* Αλμάτι, Καζακστάν

* Ναγκάτο Γιουμότο Όνσεν, Ιαπωνία

Πηγή: BBC