Η πρώην βουλεύτρια ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διεκδικήσει τη δημαρχία της Ρώμης ανήμερα των 75ων γενεθλίων της, στις 26 Νοεμβρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Un giorno da pecora» του Rai Radio1.

Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται για την υποψηφιότητά της, χωρίς, ωστόσο, να γνωστοποιήσει την πολιτική παράταξη με την οποία σκοπεύει να κατέλθει στις δημοτικές εκλογές του 2027.

Πρώτη της προτεραιότητα, όπως είπε, είναι να μετατρέψει τη Ρώμη, στην οποία κατοικεί από το 1972, σε μια σύγχρονη και βιώσιμη πόλη.

Οι λακκούβες, τα δέντρα και τα αγριογούρουνα

Σε αντίθεση με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει κατά την κοινοβουλευτική της θητεία, η Τσιτσιολίνα επικεντρώνεται αυτή τη φορά στα καθημερινά προβλήματα των κατοίκων της Ρώμης.

Ανάμεσα στις προτεραιότητές της βρίσκονται η βελτίωση του οδικού δικτύου, η ενίσχυση του αστικού πρασίνου, η ασφάλεια και η προστασία των αγριογούρουνων, τα οποία εμφανίζονται συχνά ακόμη και σε πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Σε δηλώσεις της στην Corriere della Sera τάχθηκε κατά της θανάτωσης των ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι δημοτικές Αρχές θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του προβλήματος.

Η ίδια κατοικεί στην Ίζολα Φαρνέζε, μια ημιαγροτική περιοχή της Ρώμης, την οποία θεωρεί παραμελημένη από τη δημοτική Αρχή.

Στρέφει, μάλιστα, τα πυρά της κατά του σημερινού δημάρχου, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, κατηγορώντας τον για την κοπή μεγάλου αριθμού δέντρων. Ο δήμαρχος, από την πλευρά του, έχει υποστηρίξει ότι η απομάκρυνση ορισμένων δέντρων ήταν αναγκαία, δρομολογώντας παράλληλα πρόγραμμα νέων φυτεύσεων.

Οι δύο κλοπές και το αίτημα για περισσότερους αστυνομικούς

Η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στους δρόμους αποτελεί ακόμη έναν στόχο της Στάλερ, ο οποίος συνδέεται και με προσωπικές της εμπειρίες.

Όπως αποκάλυψε, έπεσε πρόσφατα δύο φορές θύμα κλοπής. Στην πρώτη περίπτωση της έκλεψαν τη βαλίτσα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, ενώ στη δεύτερη άγνωστοι αφαίρεσαν την τσάντα της από το αυτοκίνητό της.

Από τις ταινίες ενηλίκων στο Κοινοβούλιο

Γεννημένη στη Βουδαπέστη το 1951, η Ιλόνα Στάλερ έγινε γνωστή μέσα από τη σταδιοδρομία της στον κινηματογράφο ενηλίκων, προτού στραφεί στην πολιτική.

Το 1987 εξελέγη βουλευτής με το Ριζοσπαστικό Κόμμα, παραμένοντας στο ιταλικό Κοινοβούλιο μέχρι το 1992. Κατά τη διάρκεια της θητείας της προώθησε νομοθετικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο τη σεξουαλική ελευθερία, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία «πάρκων του έρωτα».

Είχε προκαλέσει, επίσης, διεθνή αίσθηση όταν προσφέρθηκε να κάνει σεξ με τον Σαντάμ Χουσεΐν, με στόχο, όπως υποστήριζε, την αποτροπή του Πολέμου του Κόλπου. Χρόνια αργότερα είχε διατυπώσει ανάλογη πρόταση προς τον Οσάμα μπιν Λάντεν, με αντάλλαγμα την αποκήρυξη της τρομοκρατίας.

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε και η προσωπική της ζωή, εξαιτίας του γάμου της με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τζεφ Κουνς και της μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια του γιου τους.

Η διεκδίκηση της δημαρχίας δεν αποτελεί την πρώτη απόπειρά της να επιστρέψει στα κοινά της ιταλικής πρωτεύουσας. Το 2013 είχε διεκδικήσει θέση στο δημοτικό συμβούλιο της Ρώμης με το Ιταλικό Φιλελεύθερο Κόμμα, χωρίς να εκλεγεί.

Σήμερα, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο, δηλώνει έτοιμη για μια νέα εκλογική αναμέτρηση, εξακολουθώντας να θεωρεί πολιτικό της σημείο αναφοράς τον ιστορικό ηγέτη των Ιταλών Ριζοσπαστών, Μάρκο Πανέλα.