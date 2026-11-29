Περισσότερα από 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, οι ήχοι των βομβαρδισμών εξακολουθούν να στοιχειώνουν τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος αποκάλυψε ότι ακόμη και σήμερα αναγκάζεται να σταματήσει το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου όταν ακούει βροντές.
Γιώργος Θεοφάνους: «Δεν έχω ξεπεράσει τους ήχους των βομβαρδισμών της τουρκικής εισβολής - Όταν έχει βροντές, παρκάρω στην άκρη»
Ο Κύπριος συνθέτης μιλά για τα τραυματικά βιώματα του 1974, που εξακολουθούν να τον επηρεάζουν 52 χρόνια μετά – Ο πανικός από τους δυνατούς θορύβους και η εξομολόγησή του για τις επισκέψεις στην Τουρκία
Ο Κύπριος συνθέτης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», που προβλήθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, μίλησε για τα βιώματά του από το 1974 και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητά του.
Παρά το γεγονός ότι ήταν μικρό παιδί κατά την περίοδο της εισβολής, οι μνήμες του παραμένουν έντονες.
«Ήμουν πολύ μικρός, αλλά τα θυμάμαι όλα. Δεν τα έχω ξεπεράσει ακόμα. Ούτε τον ήχο από τους βομβαρδισμούς δεν έχω ξεπεράσει. Καμιά φορά σε κανένα πάρτι των παιδιών μου με τα μπαλόνια και με τους θορύβους ή όταν παίζω και έχει πάρα πολύ έντονο θόρυβο, πανικοβάλλομαι. Όταν έχει βροντές, αφήνω το τιμόνι και παρκάρω στην άκρη. Δεν το έχω ξεπεράσει καθόλου. Προσπαθώ», ανέφερε.
«Δεν είναι απλό για μένα, αλλά δεν φταίει ο λαός»
Ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε επίσης στις επισκέψεις του στην Τουρκία, στις φιλίες και στις επαγγελματικές συνεργασίες που διατηρεί εκεί, εξηγώντας ότι προσπαθεί να διαχωρίσει τον τουρκικό λαό από τα γεγονότα του 1974.
«Πάω στην Τουρκία, πάω στην Κωνσταντινούπολη, έχω φίλους, συνεργάτες. Προσπαθώ κάθε φορά να νιώθω καλύτερα. Δεν είναι απλό για μένα, αλλά δεν φταίει ο λαός», σημείωσε.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.