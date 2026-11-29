Ο Κύπριος συνθέτης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», που προβλήθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, μίλησε για τα βιώματά του από το 1974 και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητά του.

Παρά το γεγονός ότι ήταν μικρό παιδί κατά την περίοδο της εισβολής, οι μνήμες του παραμένουν έντονες.

«Ήμουν πολύ μικρός, αλλά τα θυμάμαι όλα. Δεν τα έχω ξεπεράσει ακόμα. Ούτε τον ήχο από τους βομβαρδισμούς δεν έχω ξεπεράσει. Καμιά φορά σε κανένα πάρτι των παιδιών μου με τα μπαλόνια και με τους θορύβους ή όταν παίζω και έχει πάρα πολύ έντονο θόρυβο, πανικοβάλλομαι. Όταν έχει βροντές, αφήνω το τιμόνι και παρκάρω στην άκρη. Δεν το έχω ξεπεράσει καθόλου. Προσπαθώ», ανέφερε.

«Δεν είναι απλό για μένα, αλλά δεν φταίει ο λαός»

Ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε επίσης στις επισκέψεις του στην Τουρκία, στις φιλίες και στις επαγγελματικές συνεργασίες που διατηρεί εκεί, εξηγώντας ότι προσπαθεί να διαχωρίσει τον τουρκικό λαό από τα γεγονότα του 1974.

«Πάω στην Τουρκία, πάω στην Κωνσταντινούπολη, έχω φίλους, συνεργάτες. Προσπαθώ κάθε φορά να νιώθω καλύτερα. Δεν είναι απλό για μένα, αλλά δεν φταίει ο λαός», σημείωσε.