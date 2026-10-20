Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του 27χρονου γιου της – Ραγίζουν καρδιές τα λόγια της οικογένειας

Το μεγαλύτερο παιδί του ζευγαριού πέθανε σε ηλικία 27 ετών, στις 20 Σεπτεμβρίου, σε κέντρο αποκατάστασης, σύμφωνα με τα αρχεία του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το διάσημο μοντέλο και ο επιχειρηματίας δημοσίευσαν την κοινή δήλωσή τους στο Instagram την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μαζί με ασπρόμαυρο πορτρέτο του γιου τους, το οποίο υπογράφει ο καλλιτέχνης Σεμπάστιαν Φαένα, σύμφωνα με τον Guardian.

«Είμαστε απίστευτα συντετριμμένοι για την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Νιώθουμε τόσο ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια», ανέφεραν. «Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή που αγάπησε και αγαπήθηκε, τώρα και για πάντα. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον τρόπο που παρουσιάστηκε στον κόσμο, με καλοσύνη και ευαισθησία. Είμαστε ευγνώμονες για την αφθονία αγάπης και υποστήριξης από τόσους πολλούς που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από άγνωστους που νιώθουν τον πόνο μας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι».

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Σ’ αγαπάμε για πάντα, μαμά, μπαμπάς και Κάια».

Η αδελφή του Πρίσλεϊ, το μοντέλο Κάια Γκέρμπερ, τον τίμησε με ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram, συνοδευόμενο από βίντεο και ένα στιγμιότυπο από την παιδική τους ηλικία.

«Πριζ, δεν έχω λόγια. Και ίσως η μικρή παρηγοριά να είναι ότι τελικά δεν τα χρειαζόμασταν ποτέ. Οι λέξεις αποτυγχάνουν, οι λέξεις αφαιρούν, οι λέξεις συνοψίζουν και οι λέξεις πάντα υπολείπονται της αλήθειας. Και πόσο αφελής ήμουν που πίστευα ότι η γλώσσα θα μπορούσε να υπερβεί τη θλίψη. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία και δεν έχω καμία από τις απαντήσεις. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια το μέγεθος της απώλειάς σου. Έχω κυριολεκτικά γονατίσει», έγραψε. «Ξέρεις πόσο αγαπούσα το ότι ήμουν αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα είναι για πάντα το αγαπημένο κομμάτι του εαυτού μου», σημείωσε. «Ο καλύτερος φίλος μου, ο μεγάλος προστάτης μου, εκείνος με τον οποίο γέλασα περισσότερο από ποτέ και η μία αληθινή αγάπη της ζωής μου. Εσύ άναψες όλα μου τα κεριά και έδιωξες όλα μου τα τέρατα. Σε αγαπώ», κατέληξε.

Μεταξύ όσων εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους ήταν οι Ρις Γουίδερσπουν, Πάρις Χίλτον, Ντοβ Κάμερον, Κάρα Ντελεβίν, Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ και Σούκι Γουότερχαους.

«Ο Πρίσλεϊ ήταν πραγματικά μοναδικός και νιώθω πολύ τυχερή που τον γνώρισα. Θα τον θυμάμαι πάντα με πολλή αγάπη», έγραψε η Πάρις Χίλτον.

Πηγή: ΚΥΠΕ