Αθώος ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία και ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση, καθώς, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, οι πράξεις που αποδίδονταν στους κατηγορουμένους δεν αποδείχθηκαν.

Η Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου αντιμετώπιζε κατηγορίες για σωματική βλάβη ανηλίκων με πρόκληση ψυχικού πόνου, καθώς και για παράνομη κατακράτηση και άσκηση βίας, ενώ ο Πασχάλης Σκορδάς κατηγορούνταν για σωματική βλάβη ανηλίκων. Στον πατέρα Αντώνιο αποδιδόταν ηθική αυτουργία στις επίμαχες πράξεις.

«Δικαιώνεται το έργο της Κιβωτού»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας Αντώνιος δήλωσε ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή του δεν αφορά μόνο την προσωπική του δικαίωση, αλλά και την αποκατάσταση του έργου της οργάνωσης.

«Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η απόφαση δικαιώνει τη διαχρονική προσφορά της «Κιβωτού του Κόσμου» στα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στις δομές της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια εισέπραξε στήριξη από την κοινωνία, σημειώνοντας πως οι πολίτες τού εξέφραζαν τη συμπαράστασή τους.

«Οι κατηγορίες κατέρρευσαν στο δικαστήριο»

Ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Δήμος δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας δεν αποδείχθηκε καμία από τις κατηγορίες που εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη δίκη.

Όπως υποστήριξε, η αθωωτική απόφαση δεν στηρίχθηκε σε αμφιβολίες αλλά στην απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να θεμελιώνουν τις κατηγορίες.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Χριστίνα Μάστορα χαρακτήρισε την απόφαση ουσιαστική δικαίωση τόσο για τον πατέρα Αντώνιο όσο και για τους εργαζόμενους της δομής, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας.

Ο συνήγορος Γιώργος Γεωργίου υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίστηκαν ως ένοχοι πριν ακόμη δικαστούν, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να δώσουν στην αθωωτική απόφαση αντίστοιχη προβολή με εκείνη που είχε λάβει η αρχική ποινική δίωξη.

Η υπόθεση αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες που εξετάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων και δεν συνδέεται με άλλες δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την «Κιβωτό του Κόσμου».

Πηγή: skai.gr