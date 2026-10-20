Γενικό Νοσοκομείο Πάφου: Επιστημονική ημερίδα για τη συνεργασία Αναισθησιολογίας και Καρδιολογίας

Η ημερίδα επικεντρώθηκε χτες σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και τη διαχείριση ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικής γνώσης και της συνεργασίας μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Αναισθησιολογικής Εταιρείας Κύπρου και της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), η στήριξη επιστημονικών δράσεων και πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.