Με επίκεντρο τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην επείγουσα φροντίδα και τη διαχείριση του βαρέως πάσχοντος ασθενούς, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου η επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η Αναισθησιολογία συναντά την Καρδιολογία».
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου: Επιστημονική ημερίδα για τη συνεργασία Αναισθησιολογίας και Καρδιολογίας
Η ημερίδα επικεντρώθηκε χτες σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και τη διαχείριση ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικής γνώσης και της συνεργασίας μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Αναισθησιολογικής Εταιρείας Κύπρου και της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), η στήριξη επιστημονικών δράσεων και πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.