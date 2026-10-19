Ολλανδία: Ο πρωθυπουργός, Ρομπ Γέτεν και ο σύντροφός του ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Ο Γέτεν είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντινό παίκτη χόκεϊ, Νίκολας Κίναν.

«Κάποιος πολύ ξεχωριστός άνθρωπος βρίσκεται καθ’ οδόν. Τα λέμε το 2027, μικρούλι», ήταν το μήνυμα που ανήρτησε ο Κίναν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου πρόσθεσε emoticon με το κεφάλι ενός μωρού και ενός μπουκαλιού με βρεφικό γάλα.

«Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να ευχαριστήσουμε τη δότρια μας ωαρίου, την παρένθετη μητέρα και τις οικογένειες και των δύο. Τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς εσάς», σημείωσε ακόμα στην ανάρτηση στα ολλανδικά, στα ισπανικά και στα αγγλικά.

Επίσης, ανέβασε μία φωτογραφία με τον σύντροφό του κρατώντας ένα υπερηχογράφημα, καθώς και μία με την παρένθετη μητέρα του παιδιού.

Το ζευγάρι σχεδίαζε να παντρευτεί αυτό το καλοκαίρι, όμως ανέβαλε τον γάμο του λίγο αφότου ο Γέτεν ανέλαβε φέτος πρωθυπουργικά καθήκοντα.

Ο 39χρονος πολιτικός έγινε ο νεαρότερος σε ηλικία επικεφαλής της ολλανδικής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας, μετά την απρόσμενη εκλογική νίκη του κόμματός του D66 πριν από έναν χρόνο.

Η παρένθετη μητέρα και η δότρια ωαρίου είναι Ολλανδές φίλες του ζευγαριού, που έχουν ήδη αποκτήσει τα δικά τους παιδιά και δεν είχαν κανένα οικονομικό κίνητρο να βοηθήσουν, επισήμανε το D66 σε μια ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

Είναι παράνομο στην Ολλανδία να πληρώσει κανείς μια παρένθετη μητέρα.

«Η εγκυμοσύνη επιτεύχθηκε χάρη σε ένα ζευγάρι φίλων που έχει ήδη παιδιά. Η παρένθετη μητέρα είναι Ολλανδή, όπως και η δωρήτρια ωαρίων. Δεν πρόκειται για περίπτωση εμπορικής παρένθετης μητρότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κόμματος.

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες που, χάρη σε δύο υπέροχες γυναίκες, έχουμε τώρα την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε το μεγάλο μας όνειρο. Η παρένθετη μητέρα και το μωρό είναι καλά, κάτι που φυσικά είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Καλούμε θερμά όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων», ανέφερε ο Γέτεν στον ιστότοπο του κόμματος.

«Μεγάλωσα σε ένα ζεστό και γεμάτο αγάπη περιβάλλον και τώρα έχω κι εγώ μια φανταστική οικογένεια. Με την άνευ όρων υποστήριξη των δικών μας, η παρένθετη μητρότητα μου φαίνεται ένας πολύ ειδικός τρόπος να συμβάλω στην πραγματοποίηση του ονείρου των αγαπημένων μας φίλων», ανέφερε από την πλευρά της η παρένθετη μητέρα η Λίζα.

Το κόμμα του Ολλανδού πρωθυπουργού ανέφερε πως η εγκυμοσύνη που επιτεύχθηκε με τη χρήση «υψηλής τεχνολογίας» ήταν απολύτως σύμφωνη με τους ολλανδικούς κανόνες και κανονισμούς και κατέστη δυνατή χάρη στις υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) που προσφέρονται στη χώρα.

Το κόμμα D66 έκανε γνωστό πως ο Ρομπ Γέτεν θα πάρει μερικές ημέρες άδεια όταν γεννηθεί το μωρό, προκειμένου να βρίσκεται με την οικογένειά του, αλλά δεν σχεδιάζει να λάβει μεγαλύτερης διάρκειας γονική άδεια.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, D66, ERTNEWS