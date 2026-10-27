Ο Jay-Z θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του halftime show του Super Bowl 2027, όπως ανακοίνωσαν το NFL, η Apple Music και η Roc Nation. Η εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2027, στο SoFi Stadium της Καλιφόρνιας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο Αμερικανός ράπερ θα εμφανιστεί ο ίδιος στο μουσικό διάλειμμα της διοργάνωσης.
Ο Jay-Z αναλαμβάνει το halftime show του Super Bowl 2027, αυτή τη φορά ανεβαίνει ο ίδιος στη σκηνή
Ο ράπερ που βρίσκεται πίσω από την επιλογή των καλλιτεχνών του Super Bowl από το 2019 θα είναι ο πρωταγωνιστής της επόμενης διοργάνωσης, στις 14 Φεβρουαρίου 2027.
Η επιλογή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Jay-Z βρίσκεται εδώ και επτά χρόνια πίσω από τη διοργάνωση του μουσικού θεάματος. Μέσω της εταιρείας του, Roc Nation, συνεργάζεται με το NFL από το 2019, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και στην επιλογή των καλλιτεχνών που εμφανίζονται σε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές μουσικές σκηνές παγκοσμίως.
Στη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, στη σκηνή του Super Bowl έχουν ανέβει καλλιτέχνες όπως η Rihanna, ο The Weeknd, ο Usher και ο Kendrick Lamar, ενώ στην προηγούμενη διοργάνωση πρωταγωνίστησε ο Bad Bunny.
Η ανακοίνωση έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονιά για τον Jay-Z, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Reasonable Doubt», και 25 χρόνια από το «The Blueprint». Ο 56χρονος καλλιτέχνης πραγματοποίησε πρόσφατα συναυλίες στο SoFi Stadium, στο πλαίσιο των επετειακών εμφανίσεών του.
Ο Jay-Z έχει κερδίσει 25 βραβεία Grammy και έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα πέρα από τη μουσική βιομηχανία. Η εμφάνισή του στο Super Bowl αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι καλλιτέχνες που ενδεχομένως θα συμμετάσχουν μαζί του.
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