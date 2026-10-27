Σχέδιο €20 εκατ. για διαβάσεις στον Δνείπερο μετά τα πλήγματα σε γέφυρες του Κιέβου

Η γέφυρα Πιβντέβνι (Νότια), μία από τις έξι βασικές γέφυρες του Κιέβου, δέχθηκε πλήγμα τη νύχτα από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους Iskander, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται στρατιωτική πηγή.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές της χώρας «σοβαρή κλιμάκωση».

Τυχόν ζημιές στις γέφυρες του Δνείπερου θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων του Κιέβου από τη μία όχθη στην άλλη. Από τη γέφυρα Πιβντέβνι διέρχεται επίσης γραμμή του μετρό.

Στο στόχαστρο ρωσικών drones έχουν βρεθεί και άλλες γέφυρες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε σχέδιο για τη δημιουργία υποδομών που θα εξυπηρετούν τις μετακινήσεις μεταξύ των δύο πλευρών του Δνείπερου.

Πηγή: ΚΥΠΕ