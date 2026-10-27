People: Ο Νόα Γουάιλ είναι ο πιο σέξι άνδρας για το 2026

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του δρος Τζον Κάρτερ στη σειρά «ER», παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό ότι δυσκολεύτηκε αρχικά να πιστέψει την είδηση, θεωρώντας πως επρόκειτο για φάρσα. Η σύζυγός του, Σάρα, ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να αποδεχτεί τη διάκριση.

Μιλώντας στο People, ο Γουάιλ αναφέρθηκε επίσης στην οικογένειά του, στην πορεία της καριέρας του και στον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η σχέση του με τη δημοσιότητα από την εποχή της μεγάλης επιτυχίας του «ER».

Η συγκεκριμένη σειρά, που έκανε πρεμιέρα το 1994, τον καθιέρωσε ως έναν από τους δημοφιλέστερους τηλεοπτικούς ηθοποιούς της εποχής. Περισσότερες από δύο δεκαετίες αργότερα, ο Γουάιλ επέστρεψε σε ένα γνώριμο τηλεοπτικό περιβάλλον, υποδυόμενος τον δρα Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπίναβιτς στη σειρά «The Pitt» του HBO.

Η ερμηνεία του στη νέα ιατρική δραματική σειρά τού χάρισε δύο συνεχόμενα βραβεία Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, το 2025 και το 2026, σηματοδοτώντας μια νέα σημαντική περίοδο στην επαγγελματική του διαδρομή.

Στη συνέντευξή του, ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της πατρότητας στη ζωή του, εξηγώντας ότι η γέννηση του πρώτου του παιδιού άλλαξε τις προτεραιότητές του και συνέβαλε στην απόφασή του να αποχωρήσει από το «ER», προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Ο Γουάιλ διαδέχεται τον Τζόναθαν Μπέιλι, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί ο πιο σέξι άνδρας για το 2025. Ο θεσμός του περιοδικού People ξεκίνησε το 1985, με πρώτο τιμώμενο τον Μελ Γκίμπσον, ενώ στους προηγούμενους κατόχους του τίτλου περιλαμβάνονται οι Τζορτζ Κλούνεϊ, Πάτρικ Ντέμπσι, Κρις Έβανς και Πολ Ραντ.

Πηγή: People