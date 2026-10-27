Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανέφερε ότι «το υψηλό ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο καταδεικνύει τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία», υπογραμμίζοντας ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν συντρέχει λόγος για παράταση της ψηφοφορίας».
Ισραήλ: Απορρίφθηκε το αίτημα Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας - Αντιδράσεις και καταγγελίες για νοθεία
Απέρριψε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ το αίτημα του κόμματος Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας στις βουλευτικές εκλογές, την ώρα που η συμμετοχή των ψηφοφόρων καταγράφει ιστορικό ρεκόρ και η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι προετοιμάζει το έδαφος για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η συμμετοχή μέχρι τις 18:00 είχε φτάσει το 66,7%, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό για τη συγκεκριμένη ώρα από το 1973, όταν άρχισε η καταγραφή ωριαίων στοιχείων. Στις προηγούμενες εκλογές του 2022, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 57,7%.
Στο Τελ Αβίβ η συμμετοχή υπολογιζόταν στο 58,6%, στην Ιερουσαλήμ στο 55,3% και στη Χάιφα στο 54,5%.
Τα εκλογικά τμήματα αναμένεται να κλείσουν στις 22:00, με την Επιτροπή να διευκρινίζει ότι όλοι οι ψηφοφόροι που θα προσέλθουν εγκαίρως θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση
Το αίτημα του Λικούντ προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, βασικού αντιπάλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο υποστήριξε ότι η παράταση της ψηφοφορίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μελλοντική αμφισβήτηση της νομιμότητας των εκλογών.
«Δεν έχει συμβεί κανένα εξαιρετικό συμβάν που θα δικαιολογούσε την έγκριση αυτού του αιτήματος, στόχος του οποίου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για ισχυρισμούς που αμφισβητούν την ακεραιότητα των εκλογών, παρατείνοντας έτσι τα ψέματα που διαδίδει ο Νετανιάχου από σήμερα το πρωί», ανέφερε το Γιασάρ.
Το κόμμα του Άιζενκοτ κατηγόρησε επίσης τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας.
Καταγγελίες για εκλογική νοθεία
Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε κατηγορήσει αραβικά κόμματα ότι προσπαθούν να «κλέψουν τις εκλογές», μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.
Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής της Ενωμένης Αραβικής Λίστας (Ράαμ), κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι «ψεύδεται», αποδίδοντας στην αραβική μειονότητα προσπάθειες εκλογικής νοθείας.
Από την πλευρά της, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό, ενώ, αναφερόμενη και σε καταγγελίες άλλων κομμάτων για παρεμπόδιση ψηφοφόρων, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδελτίων».
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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