Ο Macklemore ξεκίνησε περιοδεία για την Παλαιστίνη μετά την απομάκρυνσή του από τις συναυλίες του Ed Sheeran

Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε στο 3Arena, χωρητικότητας περίπου 13.000 θεατών, με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο Hozier, το βορειοϊρλανδικό συγκρότημα Kneecap και οι Beoga.

Στη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκαν επίσης βιντεοσκοπημένα μηνύματα από τον ηθοποιό Mark Ruffalo, την ηθοποιό Cynthia Nixon και τον Julian Casablancas, τραγουδιστή των The Strokes.

Η συναυλία περιλάμβανε μουσικές εμφανίσεις, παρεμβάσεις ακτιβιστών και μηνύματα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. Ο Hozier κάλεσε την ιρλανδική κυβέρνηση να εγκρίνει θεωρήσεις εισόδου για φοιτητές από τη Γάζα που έχουν εξασφαλίσει υποτροφίες σε πανεπιστήμια της Ιρλανδίας.

Από τη σκηνή, μέλος των Kneecap ευχαρίστησε ειρωνικά τον Ed Sheeran για τη διοργάνωση της συναυλίας, αναφερόμενο στις εξελίξεις που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του Βρετανού τραγουδιστή.

Ο Αμερικανός ράπερ είχε απομακρυνθεί από τις υπόλοιπες αμερικανικές εμφανίσεις της περιοδείας «Loop Tour», μετά τις δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης σε συναυλία στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο Ed Sheeran είχε στη συνέχεια διευκρινίσει ότι η απόφαση δεν ήταν δική του.

Η απομάκρυνση του Macklemore προκάλεσε αντιδράσεις και μεταξύ άλλων καλλιτεχνών της περιοδείας, με ορισμένους να αποχωρούν σε ένδειξη συμπαράστασης.

Ο Macklemore ανακοίνωσε στη συνέχεια τη διοργάνωση μιας σειράς συναυλιών με στόχο την οικονομική ενίσχυση οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ανθρωπιστική και ιατρική υποστήριξη των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, όλα τα έσοδα της περιοδείας θα διατεθούν σε οργανισμούς όπως οι Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians και Palestine Children's Relief Fund.

Μετά το Δουβλίνο, η περιοδεία συνεχίζεται στο Παρίσι στις 29 Οκτωβρίου και στο Λονδίνο στις 30 Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και νέες ημερομηνίες.

Πηγές: The Guardian Rolling Stone, The Journal