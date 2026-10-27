Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων ηλικίας 19, 22 και δύο 23 ετών προχώρησε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής, προσώπων στο έδαφος της Δημοκρατίας.
Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα για διακίνηση μεταναστών - Εντοπίστηκαν κοντά στην Πράσινη Γραμμή
Οι τέσσερις, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο υπό καθεστώς ασύλου, εντοπίστηκαν μαζί με άλλα τρία πρόσωπα που επιχειρούσαν να εισέλθουν παράνομα στις ελεύθερες περιοχές μέσω της Πράσινης Γραμμής
Συγκεκριμένα, γύρω στις 6.20 το πρωί σήμερα, μέλος της Αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σε υπηρεσία στη Λευκωσία, αντιλήφθηκε την παρουσία προσώπων που κρίθηκαν ύποπτα και κάλεσε στο σημείο μέλη της ΥΑΜ και της ΑΔΕ Λευκωσίας. Κατά την άφιξή τους, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν συνολικά επτά πρόσωπα, τα οποία αφού είχαν εισέλθει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις κατεχόμενες περιοχές στη συνέχεια επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα στις ελεύθερες περιοχές μέσω της Πράσινης Γραμμής.
Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε τα τέσσερα από τα επτά πρόσωπα βρίσκονται στην Κύπρο υπό το καθεστώς ασύλου. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών.
Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο ΚΕΠΥ «Πουρνάρα». Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.
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