Συνάντηση Επιτρόπου με την Πρόεδρο της ΕΔΕΚ

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις προκλήσεις και τις προοπτικές στους συγκεκριμένους τομείς, με έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της ευημερίας των ζώων.

Η Πρόεδρος της ΕΔΕΚ εξέφρασε τη στήριξή της στο έργο του Γραφείου του Επιτρόπου, δηλώνοντας παράλληλα τη διάθεσή της να συμβάλει στην προώθηση σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας με τα πολιτικά κόμματα, επισημαίνοντας ότι η ανταλλαγή απόψεων και συγκεκριμένων προτάσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της ενημέρωσης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, ως βασικών παραγόντων για την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής και την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού και προστασίας των ζώων. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Επιτρόπου με πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση πρωτοβουλιών προς όφελος του περιβάλλοντος και της ευημερίας των ζώων.