«Fleetwood Mac: The Chain» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ της Apple Original Films για το θρυλικό συγκρότημα. Για πρώτη φορά οι Fleetwood Mac έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για μια ταινία που αφηγείται την ιστορία τους «εκ των έσω». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φρανκ Μάρσαλ, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα αναμένεται στο Apple TV στις αρχές του επόμενου έτους.
«Fleetwood Mac: The Chain»: Ντοκιμαντέρ για την ιστορία του συγκροτήματος
Με τη συγκατάθεση των Fleetwood Mac, η ταινία του Φρανκ Μάρσαλ θα αφηγηθεί την ιστορία τους μέσα από αδημοσίευτο αρχειακό υλικό και νέες συνεντεύξεις.
Η ταινία εστιάζει στα πέντε μέλη της πιο γνωστής σύνθεσης του συγκροτήματος, αποφεύγοντας τους εξωτερικούς σχολιαστές. Οι Μικ Φλίντγουντ, Τζον ΜακΒι, Κριστίν ΜακΒι, Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και Στίβι Νικς, όλοι βραβευμένοι με Grammy και μέλη του Rock & Roll Hall of Fame, ανατρέχουν σε περισσότερα από 50 χρόνια, από την τυχαία συνάντησή τους το 1974.
Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει αδημοσίευτο αρχειακό υλικό με αποκλειστικές νέες συνεντεύξεις και παρουσιάζει την πορεία του συγκροτήματος από τις ιστορικές ηχογραφήσεις και τις περιοδείες έως σήμερα.
Η παραγωγή είναι των εταιρειών The Kennedy/Marshall Company και White Horse Pictures. Σύμφωνα με την Apple, η ταινία προσφέρει μια «απόλυτη και πρωτόγνωρη εικόνα της ιστορίας των Fleetwood Mac», μέσα από τις φωνές, τις αναμνήσεις και τις οπτικές γωνίες των μελών του συγκροτήματος.
Η επιλογή του τίτλου είναι συνειδητή: το «The Chain» είναι το μοναδικό τραγούδι του άλμπουμ «Rumours» στο οποίο αναφέρονται ως δημιουργοί και τα πέντε μέλη.
Στην ταινία, το τραγούδι συμβολίζει έναν δεσμό που παρέμεινε ισχυρός, ακόμη κι όταν η άνοδος του συγκροτήματος στη δόξα δοκίμασε σχεδόν όλες τις σχέσεις μεταξύ των μελών του. Η πρεμιέρα συμπίπτει με την 50ή επέτειο από την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.