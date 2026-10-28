«Fleetwood Mac: The Chain»: Ντοκιμαντέρ για την ιστορία του συγκροτήματος

Η ταινία εστιάζει στα πέντε μέλη της πιο γνωστής σύνθεσης του συγκροτήματος, αποφεύγοντας τους εξωτερικούς σχολιαστές. Οι Μικ Φλίντγουντ, Τζον ΜακΒι, Κριστίν ΜακΒι, Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και Στίβι Νικς, όλοι βραβευμένοι με Grammy και μέλη του Rock & Roll Hall of Fame, ανατρέχουν σε περισσότερα από 50 χρόνια, από την τυχαία συνάντησή τους το 1974.

Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει αδημοσίευτο αρχειακό υλικό με αποκλειστικές νέες συνεντεύξεις και παρουσιάζει την πορεία του συγκροτήματος από τις ιστορικές ηχογραφήσεις και τις περιοδείες έως σήμερα.

Η παραγωγή είναι των εταιρειών The Kennedy/Marshall Company και White Horse Pictures. Σύμφωνα με την Apple, η ταινία προσφέρει μια «απόλυτη και πρωτόγνωρη εικόνα της ιστορίας των Fleetwood Mac», μέσα από τις φωνές, τις αναμνήσεις και τις οπτικές γωνίες των μελών του συγκροτήματος.

Η επιλογή του τίτλου είναι συνειδητή: το «The Chain» είναι το μοναδικό τραγούδι του άλμπουμ «Rumours» στο οποίο αναφέρονται ως δημιουργοί και τα πέντε μέλη.

Στην ταινία, το τραγούδι συμβολίζει έναν δεσμό που παρέμεινε ισχυρός, ακόμη κι όταν η άνοδος του συγκροτήματος στη δόξα δοκίμασε σχεδόν όλες τις σχέσεις μεταξύ των μελών του. Η πρεμιέρα συμπίπτει με την 50ή επέτειο από την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ.

Πηγή: ΚΥΠΕ