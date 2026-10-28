Αννίτα Δημητρίου για τις διαμάχες στον ΔΗΣΥ: «Απειλείται η ενότητα, πάνω απ’ όλα η παράταξη - Να γίνει απόλυτα σεβαστό το αποτέλεσμα»

Στο μήνυμά της για την επέτειο, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι, όταν η Ευρώπη γονάτιζε μπροστά στην υπεροπλία των δυνάμεων του Άξονα και όλα έμοιαζαν χαμένα, η μικρή και ανυπότακτη Ελλάδα στάθηκε όρθια, προσφέροντας μαθήματα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

«Και σήμερα, με την Ευρώπη να φλέγεται ξανά και τα άκρα να αναμοχλεύουν το μίσος, τον φανατισμό, το χρέος μας είναι αδιαπραγμάτευτο: να υψώσουμε ασπίδα προστατεύοντας δημοκρατικές αρχές και αξίες, κι εκεί που χρειάζεται να υπερβούμε κι αυτό. Το χρωστάμε στους ήρωές μας, το χρωστάμε σε όλα αυτά τα παιδιά που παρέλασαν σήμερα», είπε.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η εθνική επιβίωση του Ελληνισμού επιβάλλει την απόλυτη συμπόρευση Ελλάδας και Κύπρου σε όλα τα μέτωπα, ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά τους συμφέροντα.

Έδωσε «χίλια μπράβο» στους μαθητές, οι οποίοι, όπως είπε, έκαναν και φέτος περήφανους όλους και υπενθύμισαν τους αγώνες που πρέπει να δοθούν. «Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας, Χρόνια Πολλά στον απανταχού Ελληνισμό», κατέληξε.

«Στην πράξη να επικρατήσει η ενότητα»

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε επίσης ότι η ενότητα πρέπει να επικρατήσει στην πράξη και ότι αυτό εξαρτάται από τη συμπεριφορά όλων. Πρόσθεσε πως όλοι πρέπει να κάνουν τον δικό τους αναστοχασμό.

Ερωτηθείσα πώς αισθάνεται μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου είπε ότι είναι «πολύ περήφανη για μια δημοκρατική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει αψεγάδιαστα για να αποφασίσουν τα μέλη μας και να τύχει απόλυτου σεβασμού η ετυμηγορία των μελών». Ανέφερε ότι τα εσωτερικά ζητήματα θα υπάρχουν και θα αντιμετωπιστούν, όχι με ακρότητες, αλλά με ένα πραγματικό κάλεσμα ενότητας, το οποίο πρέπει να επικρατήσει στην πράξη.

Όπως σημείωσε, αυτό εξαρτάται και από τη συμπεριφορά όλων. Ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είπε, αυτή είναι η προτεραιότητά της και αυτό θα πράξει.

Σε ερώτηση για την επιστολή παραίτησης του Χάρη Γεωργιάδη, παρέπεμψε στη χθεσινή της ανάρτηση και είπε ότι θα γίνει ακόμη μία προσπάθεια, διευκρινίζοντας πως «θα πρέπει να τύχει απόλυτου σεβασμού το αποτέλεσμα». Τα μέλη του ΔΗΣΥ, πρόσθεσε, θα ψηφίσουν, θα μιλήσουν και θα αποφασίσουν.

Ερωτηθείσα αν οι αντιδράσεις απειλούν την ενότητα στον ΔΗΣΥ, απάντησε: «Σίγουρα απειλείται. Γι’ αυτό λέω ότι εξαρτάται και από τις συμπεριφορές και τις πράξεις μας. Και όλοι θα πρέπει να βάλουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα τον ΔΗΣΥ και βεβαίως, πάνω από τον ΔΗΣΥ, την Κύπρο μας».

Το μήνυμα της ημέρας, κατέληξε, είναι τέτοιο που θα πρέπει όλοι να κάνουν τον δικό τους αναστοχασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ