Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 65χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαία οδική σύγκρουση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην επαρχία Πάφου.
Στη ΜΕΘ 65χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο - Πρόσκρουσε σε δέντρο και κιγκλίδωμα
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς - Αργάκας, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δέντρο και προστατευτικό κιγκλίδωμα. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα, ενώ οδηγούσε το όχημά του στον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς - Αργάκας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.
Ακολούθως, το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια στο προστατευτικό κιγκλίδωμα του δρόμου, όπου και ακινητοποιήθηκε.
Ο 65χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα και κατάγματα, ενώ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.
Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος συνεχίζει τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
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