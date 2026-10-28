Τεντ Μπάντι: Το DNA «μίλησε» 52 χρόνια μετά και αποκάλυψε ακόμη μία δολοφονία του

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ακριβώς 52 χρόνια μετά τον εντοπισμό της σορού της νεαρής κοπέλας σε δασώδη περιοχή της κομητείας Σάμιτ.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι ερευνητές κατάφεραν να συνδέσουν γενετικό υλικό από την υπόθεση της Σμιθ με στοιχεία που είχαν συλλεχθεί από τη δολοφονία μιας άλλης 17χρονης, της Λόρα Αν Έιμ, η οποία είχε επίσης πέσει θύμα του Μπάντι το 1974.

Η εξαφάνιση της 17χρονης που παρέμενε μυστήριο

Η Μελίσα Αν Σμιθ, κόρη του τότε αρχηγού της αστυνομίας της πόλης Μίντβεϊλ, εξαφανίστηκε στις 18 Οκτωβρίου 1974, αφού είχε επισκεφθεί καταστήματα εστίασης στην περιοχή.

Εννέα ημέρες αργότερα, στις 27 Οκτωβρίου, ένας κυνηγός εντόπισε τη σορό της σε δασώδη περιοχή κοντά στο Σάμιτ Παρκ.

Η δολοφονία είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και από τα πρώτα χρόνια των ερευνών οι υποψίες είχαν στραφεί προς τον Τεντ Μπάντι, ο οποίος εκείνη την περίοδο δρούσε στη Γιούτα.

Ωστόσο, παρά τις ενδείξεις, οι αστυνομικοί δεν είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να του αποδώσουν επισήμως το έγκλημα.

Η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή ακόμη και μετά την εκτέλεσή του το 1989.

Το γενετικό υλικό που έδωσε την απάντηση

Η καθοριστική εξέλιξη προέκυψε από την επανεξέταση παλαιών εγκληματολογικών τεκμηρίων με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης DNA.

Οι επιστήμονες συνέκριναν γενετικό υλικό που είχε συλλεχθεί από τη σορό της Σμιθ με αντίστοιχα ευρήματα από την υπόθεση της Λόρα Αν Έιμ, η οποία είχε δολοφονηθεί επίσης στη Γιούτα.

Η έρευνα για την Έιμ είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα μέσα στο 2026, όταν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα επιστημονικά στοιχεία επιβεβαίωναν την ευθύνη του Μπάντι.

Η σύγκριση αποκάλυψε σύνδεση μεταξύ των δύο εγκλημάτων, ενώ εξετάστηκε και γενετικό υλικό του δολοφόνου που διατηρούνταν στη Φλόριντα.

Η εισαγγελέας της κομητείας Σάμιτ, Μάργκαρετ Όλσον, εξήγησε ότι το DNA, σε συνδυασμό με τον τρόπο δράσης, τα πιθανά κίνητρα και τις συνθήκες διάπραξης του εγκλήματος, επέτρεψε στις αρχές να καταλήξουν ότι ο Μπάντι ήταν ο δολοφόνος της 17χρονης.

Έπειτα από δεκαετίες ερευνών, ο φάκελος της υπόθεσης κλείνει πλέον επισήμως.

Ο δολοφόνος που τρομοκράτησε την Αμερική

Ο Τεντ Μπάντι σκόρπισε τον τρόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, δολοφονώντας τουλάχιστον 30 γυναίκες και κορίτσια σε διάφορες πολιτείες.

Συνελήφθη το 1975 στη Γιούτα και καταδικάστηκε αρχικά για απαγωγή. Ακολούθησαν δύο αποδράσεις από την κράτηση, προτού καταλήξει στη Φλόριντα, όπου συνέχισε την εγκληματική του δράση.

Το 1978 εισέβαλε σε φοιτητική εστία του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Φλόριντα, σκοτώνοντας δύο νεαρές γυναίκες. Καταδικάστηκε επίσης για τη δολοφονία της 12χρονης Κίμπερλι Λιτς.

Στις 24 Ιανουαρίου 1989 εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα, σε ηλικία 42 ετών.

Λίγο πριν από τον θάνατό του είχε ομολογήσει σειρά δολοφονιών, ωστόσο αρκετές δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν.

Η πρόσφατη εξιχνίαση αποδεικνύει ότι, ακόμη και 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του, η αστυνομική έρευνα γύρω από τα εγκλήματά του δεν έχει ολοκληρωθεί.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν και άλλες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων την εξαφάνιση της 16χρονης Νάνσι Γουίλκοξ στη Γιούτα το 1974, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Πηγή: Associated Press