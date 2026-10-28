Ισπανία: Δεύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της ίδιας εταιρείας σε 9 μήνες - Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών

Η τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη και αποτελεί το δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο στην ίδια γραμμή. Όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές της Καστίλλης-Λα Μάντσα, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 30, από τους 10 που είχαν αναφερθεί αρχικά.

Τηλεοπτικά πλάνα από το περιφερειακό δίκτυο Castilla-La Mancha Television κατέγραψαν βαγόνια εκτροχιασμένα πάνω σε υπερυψωμένο τμήμα της γραμμής, ενώ μεταλλικά συντρίμμια και τμήματα των συρμών είχαν διασκορπιστεί σε παρακείμενο πρανές.

Επιβάτης που ταξίδευε σε ένα από τα τρένα περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης στο ισπανικό ραδιόφωνο COPE. Όπως ανέφερε, ακούστηκε ένας εξαιρετικά δυνατός θόρυβος που διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα και έδωσε την αίσθηση ότι το τρένο επρόκειτο να εκτροχιαστεί. Κοιτάζοντας από το παράθυρο, είπε ότι διέκρινε έναν κατεστραμμένο συρμό δίπλα στις γραμμές.

Σύμφωνα με το Reuters, το δυστύχημα σημειώνεται μόλις εννέα μήνες μετά τη φονική σύγκρουση δύο τρένων των ίδιων εταιρειών στην ίδια διαδρομή, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους τον Ιανουάριο του 2026.

Εκείνο το δυστύχημα είχε συμβεί κοντά στην περιοχή Αδαμούθ της επαρχίας Κόρδοβα, όταν ένας συρμός εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε μετωπικά με αμαξοστοιχία που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Το περιστατικό είχε πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στην Ισπανία σχετικά με την επάρκεια των επενδύσεων στη συντήρηση και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της νέας τραγωδίας, ενώ τα συνεργεία διάσωσης και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το Reuters, ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα συντρίμμια.