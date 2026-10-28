New York Times: Ο Νετανιάχου φέρεται να σχεδίαζε χτύπημα στο Ιράν πριν από τις εκλογές – Πώς τον σταμάτησε ο στρατός

Στα σχέδιά του φέρεται να αντιτάχθηκε επανειλημμένα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, εκφράζοντας επιφυλάξεις τόσο για την επιχειρησιακή αναγκαιότητα όσο και για τις πιθανές συνέπειες μιας επίθεσης σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική περίοδο.

Το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας βασίζεται σε πληροφορίες τριών ανώτατων Ισραηλινών αξιωματούχων άμυνας και τριών ακόμη προσώπων που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με τις πηγές, η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης αεροπορικής επιχείρησης. Τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Νετανιάχου φέρεται να εξέταζε και μια μικρότερης κλίμακας στρατιωτική ενέργεια εναντίον του Ιράν, η οποία επίσης συνάντησε την αντίθεση του Ζαμίρ.

Ο φόβος για ιρανικά αντίποινα

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις που να δικαιολογούν άμεση στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης.

Παρότι δεν απέκλειε επί της αρχής μελλοντικές επιχειρήσεις, θεωρούσε ότι μια επίθεση λίγο πριν από τις εκλογές θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Η βασική ανησυχία του ήταν ότι το Ιράν θα απαντούσε στρατιωτικά, ενδεχομένως με μαζικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, προκαλώντας νέα σύγκρουση στην περιοχή.

Στις επιφυλάξεις αυτές φέρεται να συμφωνούσε και ο διοικητής της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγος Όμερ Τίσλερ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο στρατιωτικοί επισήμαναν επίσης τη δυσκολία να εξηγηθεί στην ισραηλινή κοινή γνώμη γιατί μια τέτοια επιχείρηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί ειδικά τις παραμονές των εκλογών.

Πολιτικά κίνητρα πίσω από την επίθεση;

Το δημοσίευμα των New York Times προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση, καθώς έθεσε ερωτήματα για τη χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Νετανιάχου φέρεται να επιδίωκε στρατιωτική δράση.

Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ωστόσο, μια νέα πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία, ακόμη και να οδηγήσει σε αναβολή της, εάν οι συνθήκες ασφαλείας το καθιστούσαν αναγκαίο.

Αντίστοιχες ανησυχίες διατυπώθηκαν και για την περίοδο μετά τις εκλογές. Μια στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης ή να ενισχύσει τις πιέσεις για συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποδεικνύουν ότι ο Νετανιάχου επεδίωκε στρατιωτική σύγκρουση για εκλογικό όφελος, αποτελούν όμως βασικό στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει απορρίψει προηγούμενες σχετικές αναφορές, ενώ ο στρατός υπογράμμισε ότι οι επιχειρησιακές αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα αποκλειστικά την εθνική ασφάλεια.

Η αντιπολίτευση μιλά για «προδοσία»

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beytenu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ζήτησε τη διερεύνηση των καταγγελιών, υποστηρίζοντας ότι μια ενδεχόμενη προσπάθεια εμπλοκής του Ισραήλ σε πόλεμο για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων θα συνιστούσε προδοσία.

Ο Λίμπερμαν κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι ενδέχεται να διακινδύνευε τη ζωή Ισραηλινών στρατιωτών λόγω της ανησυχίας του για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλοι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στον αρχηγό του στρατού.

Ο Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής του κόμματος των Δημοκρατών, τόνισε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια πρέπει να στηρίζεται σε σαφή επιχειρησιακή αναγκαιότητα, συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Πηγή: The New York Times,