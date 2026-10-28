Το πρώτο «σκάνδαλο» του Μαμντάνι: Παίζει μπάσκετ με φίλους στο γήπεδο της αστυνομίας και προκαλεί αντιδράσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ο Μαμντάνι και η παρέα του έχουν χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας στο Κουίνς περίπου έξι φορές από τον περασμένο Ιούλιο. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται συνήθως αργά το βράδυ, γύρω στις 10 ή στις 11, με τον δήμαρχο και τους φίλους του να εισέρχονται από χώρο φορτοεκφόρτωσης που οδηγεί στο γυμναστήριο.

Το γεγονός επιβεβαιώθηκε από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), η οποία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι αγώνες πραγματοποιούνται εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας και δεν επηρεάζουν την εκπαίδευση των μελλοντικών αστυνομικών.

Καταγγελίες για αναστάτωση στην εκπαίδευση

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν ορισμένες πηγές που γνωρίζουν τη λειτουργία της Ακαδημίας. Σύμφωνα με δύο από τους ανθρώπους που μίλησαν στο Politico, οι νυχτερινοί αγώνες του δημάρχου προκάλεσαν τουλάχιστον τρεις φορές αλλαγές στο πρόγραμμα των δοκίμων.

Σε μία περίπτωση, οι εκπαιδευόμενοι φέρονται να υποχρεώθηκαν να συνεχίσουν τις ασκήσεις τους σε εξωτερικό χώρο, ενώ σε άλλη μεταφέρθηκαν σε διάδρομο του κτιρίου. Αναφέρεται επίσης ότι χρειάστηκε να αλλάξει η ώρα προγραμματισμένης προπόνησης.

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν εργαζόμενοι της Ακαδημίας προετοίμαζαν το γυμναστήριο για εκδήλωση, τοποθετώντας περίπου 1.000 καρέκλες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η προετοιμασία επηρεάστηκε όταν η ασφάλεια του δημάρχου ενημέρωσε για την άφιξή του προκειμένου να παίξει μπάσκετ.

Οι πληροφορίες αυτές αμφισβητούνται, πάντως, από την επίσημη ηγεσία της αστυνομίας, η οποία επιμένει ότι δεν έχει διαταραχθεί η εκπαίδευση των δοκίμων.

«Ας πάει σε ένα κανονικό γυμναστήριο»

Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση πολιτικών αντιπάλων του Μαμντάνι και εκπροσώπων των αστυνομικών.

Ο Ντέιβιντ Καρ, επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, διερωτήθηκε γιατί ο δήμαρχος επιλέγει τις εγκαταστάσεις της αστυνομίας, όταν υπάρχουν τόσα άλλα γήπεδα μπάσκετ στη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα, πρότεινε στον Μαμντάνι να εγγραφεί σε κάποιο τοπικό YMCA, αντί να χρησιμοποιεί χώρους που προορίζονται για την εκπαίδευση αστυνομικών.

Ανάλογη κριτική άσκησε ο Πάτρικ Χέντρι, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου αστυνομικών της πόλης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ακαδημία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικό χώρο αναψυχής του δημάρχου.

Η αντιπαράθεση αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς οι σχέσεις του Μαμντάνι με τα αστυνομικά συνδικάτα είναι ήδη τεταμένες. Οι αστυνομικοί εργάζονται χωρίς νέα συλλογική σύμβαση από τον Αύγουστο του 2025, ενώ η δημοτική αρχή έχει δεχθεί επικρίσεις για την απόφασή της να μην προχωρήσει στην πρόσληψη 5.000 επιπλέον αστυνομικών.

Η απάντηση του δημάρχου

Η εκπρόσωπος του Μαμντάνι, Ντόρα Πέκετς, επιβεβαίωσε ότι ο δήμαρχος χρησιμοποιεί το γυμναστήριο για να παίζει μπάσκετ με φίλους του.

Όπως εξήγησε, οι συνεργάτες του είχαν λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι εγκαταστάσεις μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αργά το βράδυ χωρίς να προκαλούνται προβλήματα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Διευκρίνισε ακόμη ότι, εφόσον διαπιστωθεί πως οι επισκέψεις του δημιουργούν οποιαδήποτε αναστάτωση, ο δήμαρχος θα αναζητήσει άλλο χώρο για να αθλείται.

Δεν έγινε, πάντως, γνωστό ποιος ενέκρινε τη χρήση του γυμναστηρίου ούτε εάν είχε ενημερωθεί σχετικά η επικεφαλής της αστυνομίας, Τζέσικα Τις.

Από τους Νικς στο γήπεδο της αστυνομίας

Η αγάπη του Μαμντάνι για το μπάσκετ δεν αποτελεί μυστικό. Ο δήμαρχος είναι ένθερμος υποστηρικτής των Νιου Γιορκ Νικς και συχνά αναφέρεται στην ομάδα.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA από τους Νικς τον περασμένο Ιούνιο, είχε πανηγυρίσει φορώντας φανέλα της ομάδας, ενώ αργότερα τίμησε τους παίκτες δίνοντας τα ονόματά τους σε πινακίδες δρόμων.

Ο ίδιος, πάντως, δεν θεωρεί ότι διαθέτει ιδιαίτερο μπασκετικό ταλέντο. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Wall Street Journal είχε αστειευτεί ότι η βασική του συνεισφορά στο γήπεδο είναι να κάνει φάουλ και να πειράζει τους αντιπάλους του.

Πλέον, όμως, το μπάσκετ τον έχει φέρει αντιμέτωπο με ένα διαφορετικό είδος αντιπαράθεσης. Το ερώτημα δεν είναι πόσα φάουλ κάνει στους αγώνες του, αλλά κατά πόσο η χρήση μιας δημόσιας εγκατάστασης για προσωπική αναψυχή συνιστά προνομιακή μεταχείριση του δημάρχου.

Πηγή: Politico, με συμπληρωματικές πληροφορίες από New York Post και LiFO