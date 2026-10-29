Συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1978 με τίτλο «Stage» πρόκειται να προβληθεί σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους το 2027 ως μια «παγκόσμια καθηλωτική εμπειρία» σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Μπρετ Μόργκεν.
Ντέιβιντ Μπόουι: Στο φως μετά από σχεδόν 50 χρόνια σπάνιο υλικό από ιστορική συναυλία
Σχεδόν 50 χρόνια μετά, αδημοσίευτο υλικό από τη συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι στο Λονδίνο το 1978 έρχεται στο φως, μέσα από μια πρωτοποριακή οπτικοακουστική εμπειρία που θα παρουσιαστεί σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους ανά τον κόσμο το 2027
Το θέαμα αναμένεται να γεφυρώσει τα όρια ανάμεσα σε μία κινηματογραφημένη συναυλία και μια ζωντανή εμφάνιση, ενώ δημιουργείται σε συνεργασία με τη Wonderworld, το Ίδρυμα Ντέιβιντ Μπόουι και τον Μπρετ Μόργκεν.
Το εγχείρημα υλοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και θα βασιστεί σε αμοντάριστο, αδημοσίευτο υλικό σε φιλμ 35mm, το οποίο αποτυπώνει τη συναυλία του καλλιτέχνη στο Ερλς Κορτ του Λονδίνου, το 1978.
Η συγκεκριμένη συναυλία -που συνδέεται με το άλμπουμ «Stage»- πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού για το εμβληματικό άλμπουμ του Μπόουι, «Heroes» και παρέμενε ανέγγιχτη στα αρχεία του αείμνηστου Ντέιβιντ Μπόουι για σχεδόν 50 χρόνια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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