Ντέιβιντ Μπόουι: Στο φως μετά από σχεδόν 50 χρόνια σπάνιο υλικό από ιστορική συναυλία

Το θέαμα αναμένεται να γεφυρώσει τα όρια ανάμεσα σε μία κινηματογραφημένη συναυλία και μια ζωντανή εμφάνιση, ενώ δημιουργείται σε συνεργασία με τη Wonderworld, το Ίδρυμα Ντέιβιντ Μπόουι και τον Μπρετ Μόργκεν.

Το εγχείρημα υλοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και θα βασιστεί σε αμοντάριστο, αδημοσίευτο υλικό σε φιλμ 35mm, το οποίο αποτυπώνει τη συναυλία του καλλιτέχνη στο Ερλς Κορτ του Λονδίνου, το 1978.

Η συγκεκριμένη συναυλία -που συνδέεται με το άλμπουμ «Stage»- πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού για το εμβληματικό άλμπουμ του Μπόουι, «Heroes» και παρέμενε ανέγγιχτη στα αρχεία του αείμνηστου Ντέιβιντ Μπόουι για σχεδόν 50 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ