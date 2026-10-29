Στη σκηνή μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/10) ο Κύπριος επιχειρηματίας Τζον Χριστοδούλου, κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», στη Λευκωσία.
Η στιγμή που ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε στη σκηνή τον Τζον Χριστοδούλου – Δείτε το βίντεο από τη Λευκωσία
Μια ξεχωριστή στιγμή στη συναυλία του δημοφιλούς τραγουδιστή στο στάδιο «Ελευθερία», στο πλαίσιο των εορτασμών για τα δέκα χρόνια του Yianis Christodoulou Foundation
Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής ανέβασε στη σκηνή τον επιχειρηματία, με τους δύο άνδρες να εμφανίζονται μαζί μπροστά στο κοινό, όπως καταγράφεται και σε σχετικό βίντεο.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση του Yianis Christodoulou Foundation, το οποίο δραστηριοποιείται στην υποστήριξη παιδιών, νέων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην Κύπρο.
Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Τζον Χριστοδούλου είχαν συναντηθεί στη Λεμεσό με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, δημοσιεύοντας μάλιστα κοινό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε ο «Π»:
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