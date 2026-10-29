«Χωριάτικο»: Προφυλακίζεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας – Δεν έγινε δεκτό το αίτημα για «βραχιολάκι»

Η απολογία του βασικού κατηγορουμένου διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, με την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή κράτησή του.

Ο 57χρονος, ο οποίος εμφανίζεται στη δικογραφία ως επικεφαλής της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, αρνήθηκε σχεδόν το σύνολο των σοβαρών κατηγοριών που του αποδίδονται, αποδεχόμενος μόνο την ύπαρξη φορολογικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ζητήσει, σε περίπτωση που δεν αποφασιζόταν η απελευθέρωσή του, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, αντί της προσωρινής κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Για να στηρίξει το αίτημά του, φέρεται να επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και το γεγονός ότι είναι πατέρας ανήλικου παιδιού.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος παρέδωσε στην ανακρίτρια υπόμνημα, στο οποίο ανέπτυξε τις θέσεις του απέναντι στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη ή άλλα αδικήματα που του καταλογίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι δεν απέκρυψε φορολογητέα ύλη, καθώς τα ποσά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προκύπτουν από φορολογικές δηλώσεις που είχαν ήδη υποβληθεί.

Παράλληλα, απέρριψε τις αναφορές περί εταιρειών που άλλαζαν διαχειριστές ενώ είχαν συσσωρευμένες οφειλές. Κατά τους ισχυρισμούς του, οι αλλαγές στη διαχείριση αποσκοπούσαν στη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και όχι στην αποφυγή των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, στόχος του ήταν η ρύθμιση των οφειλών, διαδικασία που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ήδη πραγματοποιηθεί για μέρος αυτών.

Ο 57χρονος αρνήθηκε επίσης τον χαρακτηρισμό των εταιρειών ως «ευκαιριακών», επισημαίνοντας ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1996.

Έξι προφυλακιστέοι – Συνεχίζονται οι απολογίες

Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, ο αριθμός των κατηγορουμένων που έχουν κριθεί προφυλακιστέοι στην υπόθεση ανέρχεται πλέον σε έξι.

Παράλληλα, έξι άλλοι κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την υποχρέωση καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς περίπου τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών αρχών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.