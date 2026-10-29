Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, γνωστός παγκοσμίως για τον ρόλο του ως κάπτεν Ζαν-Λικ Πικάρ στο «Star Trek: The Next Generation» και ως καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ στις ταινίες «X-Men».
Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ σε ηλικία 86 ετών – Ο θρυλικός κάπτεν Πικάρ του «Star Trek» και καθηγητής Χ των «X-Men»
Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα του πρόσωπα – Είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια με σωμάτια Lewy
Ο ηθοποιός πέθανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια με σωμάτια Lewy, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Στιούαρτ έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Σάνι Όζελ, και περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και αγαπημένα του πρόσωπα.
Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα γίνεται αναφορά στις τελευταίες στιγμές του, μέσα σε ατμόσφαιρα αγάπης, με μουσική και την παρουσία των οικείων του.
Από το «Star Trek» στους «X-Men»
Ο Πάτρικ Στιούαρτ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1940 στο Μίρφιλντ της Αγγλίας και ακολούθησε μια καλλιτεχνική πορεία που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες.
Η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από το «Star Trek: The Next Generation», όπου ενσάρκωσε τον κάπτεν Ζαν-Λικ Πικάρ για επτά τηλεοπτικές σεζόν. Επέστρεψε στον ίδιο ρόλο σε κινηματογραφικές παραγωγές και αργότερα στη σειρά «Star Trek: Picard».
Παράλληλα, απέκτησε μια νέα γενιά θαυμαστών υποδυόμενος τον καθηγητή Τσαρλς Ξαβιέ, γνωστό ως Professor X, στις ταινίες «X-Men», έναν ρόλο με τον οποίο συνδέθηκε για περισσότερα από είκοσι χρόνια.
Μια ζωή αφιερωμένη στο θέατρο
Πέρα από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ο Στιούαρτ υπήρξε διακεκριμένος θεατρικός ηθοποιός, με σημαντική παρουσία σε έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, καθώς και σε παραγωγές του West End και του Broadway.
Συνεργάστηκε επανειλημμένα με τον στενό του φίλο Ίαν ΜακΚέλεν, μεταξύ άλλων στα έργα «Waiting for Godot» και «No Man's Land».
Το 2010 χρίστηκε ιππότης για την προσφορά του στην υποκριτική, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του απέσπασε σημαντικές διακρίσεις και υποψηφιότητες για κορυφαία βραβεία.
Ο Πάτρικ Στιούαρτ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Σάνι Όζελ, και δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο
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