Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ3 του Γυμνασίου Παλουριώτισας γνώρισαν τον κόσμο των επαγγελμάτων στο SkillsCyprus 202

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Γ3 του Γυμνασίου Παλουριώτισας επισκέφθηκαν σήμερα την Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον 9ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2026, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην Κύπρο που είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη των τεχνικών, επαγγελματικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν από κοντά ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, όπως η αισθητική, οι γραφικές τέχνες, η ζαχαροπλαστική, η μαγειρική, η ξυλουργική και ο σχεδιασμός μόδας.

Παράλληλα, συμμετείχαν σε διαδραστικές δραστηριότητες, ανακαλύπτοντας νέες δεξιότητες και βιώνοντας τη δημιουργικότητα και τις απαιτήσεις διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική εμπειρία, καθώς έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ενημερωθούν για επαγγελματικές επιλογές και να αντιληφθούν τη σημασία των δεξιοτήτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Τους μαθητές και τις μαθήτριες συνόδευσαν οι καθηγήτριες κ. Χριστιάνα Μεγάλεμου και κ. Σίσσυ Κοζάκου.