Τα τζάμια του ντους έχουν γεμίσει άλατα; Το απλό κόλπο που τα κάνει να λάμπουν ξανά

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε περιοχές όπου το νερό περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις μεταλλικών στοιχείων, κυρίως ασβεστίου και μαγνησίου. Όταν οι σταγόνες στεγνώνουν πάνω στο γυαλί, αφήνουν πίσω τους υπολείμματα που με τον καιρό συσσωρεύονται.

Ωστόσο, υπάρχει ένας απλός τρόπος καθαρισμού που δεν απαιτεί εξειδικευμένα προϊόντα.

Το μείγμα που διαλύει τα άλατα

Σύμφωνα με συμβουλές ειδικών καθαριότητας που δημοσιεύει το Good Housekeeping, ένα μείγμα από ίσες ποσότητες λευκού ξιδιού και νερού μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των αλάτων από γυάλινες επιφάνειες.

Η διαδικασία είναι απλή. Σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα βάζετε μισό φλιτζάνι λευκό ξίδι και μισό φλιτζάνι νερό. Προσθέτετε ένα κουταλάκι υγρό πιάτων και ανακινείτε απαλά.

Ψεκάζετε το γυαλί, εφόσον είναι κατάλληλο για καθαρισμό με ξίδι, και αφήνετε το μείγμα να δράσει περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίζετε με μαλακό πανί μικροϊνών, ξεπλένετε καλά με νερό και στεγνώνετε.

Το ξίδι βοηθά στη διάλυση των μεταλλικών αποθέσεων, ενώ το υγρό πιάτων απομακρύνει τα λιπαρά υπολείμματα του σαπουνιού.

Το λάθος που κάνουμε μετά το μπάνιο

Το μεγαλύτερο μυστικό, ωστόσο, δεν βρίσκεται στο καθαριστικό αλλά στην καθημερινή συνήθεια που ακολουθούμε μετά το ντους.

Οι ειδικοί συνιστούν να περνάμε τα τζάμια με μια μικρή λαστιχένια σπάτουλα αμέσως μετά το μπάνιο. Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό και απομακρύνει τις σταγόνες πριν στεγνώσουν και αφήσουν άλατα.

Εξίσου σημαντικό είναι να αερίζεται καλά το μπάνιο, ώστε να μειώνεται η υγρασία.

Πού δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ξίδι

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν η ντουζιέρα διαθέτει μάρμαρο, φυσική πέτρα ή ειδικές προστατευτικές επιστρώσεις. Το ξίδι μπορεί να προκαλέσει φθορές σε τέτοια υλικά. Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή και δοκιμάζετε πρώτα το προϊόν σε μικρό, μη εμφανές σημείο.

Επίσης, το ξίδι δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύεται με χλωρίνη, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια.

Με τον σωστό καθαρισμό και λίγα δευτερόλεπτα φροντίδας μετά από κάθε ντους, τα τζάμια μπορούν να διατηρηθούν καθαρά για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.