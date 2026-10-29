Χάρτινα καλαμάκια: Δυσκολεύουν τον καφέ μας, αλλά σώζουν τελικά τον πλανήτη; - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα New York Post, επικαλούμενη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Νότιας Κορέας, οι επιστήμονες εξέτασαν τέσσερις τύπους καλαμακίων: χάρτινα, συμβατικά πλαστικά, βιοδιασπώμενα πλαστικά και καλαμάκια από πολυαιθυλένιο φυτικής προέλευσης, όπως το ζαχαροκάλαμο.

Η έρευνα αξιολόγησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων σε 16 διαφορετικές κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, από την παραγωγή των πρώτων υλών μέχρι την τελική διάθεσή τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα συμβατικά πλαστικά καλαμάκια παρουσίασαν το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε 10 από τις 16 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια και η τοξικότητα για τον άνθρωπο.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτα ήταν τα ευρήματα σχετικά με τις δυνητικά καρκινογόνες επιπτώσεις κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Συγκεκριμένα, τα χάρτινα καλαμάκια κατέγραψαν 6,33 φορές υψηλότερο σχετικό δείκτη από τα συμβατικά πλαστικά, ενώ η επίδρασή τους στην οξίνιση του περιβάλλοντος ήταν περίπου διπλάσια. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφηκε στα καλαμάκια από πολυαιθυλένιο φυτικής προέλευσης, με τον συγκεκριμένο δείκτη να είναι 16,18 φορές υψηλότερος από εκείνον των συμβατικών πλαστικών.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ο δείκτης καρκινογόνων επιπτώσεων αφορά εκτιμήσεις για τις εκπομπές και την περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και δεν σημαίνει ότι η χρήση χάρτινου καλαμακίου αυξάνει αντίστοιχα τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στον καταναλωτή.

Δυσκολίες και στην ανακύκλωση

Η έρευνα ανέδειξε επίσης σημαντικά προβλήματα στην ανακύκλωση των χάρτινων καλαμακίων. Παρά το γεγονός ότι προωθούνται ως ανακυκλώσιμα, το μικρό τους μέγεθος καθιστά δύσκολο τον διαχωρισμό τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος τους να καταλήγει στην αποτέφρωση.

Παράλληλα, οι αδιάβροχες επιστρώσεις και οι συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους δυσχεραίνουν περαιτέρω τη διαδικασία ανακύκλωσης.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής Κιμ Γουί-σανγκ επέκρινε τις περιβαλλοντικές πολιτικές που επικεντρώνονται στην αντικατάσταση των πλαστικών με άλλα υλικά, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης προϊόντων μίας χρήσης.

Την ίδια ώρα, κυβερνητική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 1.001 πολίτες της Νότιας Κορέας έδειξε ότι το 87,5% προτιμά τα πλαστικά καλαμάκια έναντι των χάρτινων.

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι τα πλαστικά καλαμάκια είναι ακίνδυνα για το περιβάλλον, αλλά αναδεικνύουν την ανάγκη συνολικής αξιολόγησης των εναλλακτικών υλικών. Οι ερευνητές προτείνουν τον περιορισμό της χρήσης καλαμακίων μίας χρήσης, ανεξαρτήτως υλικού, με τη διάθεσή τους μόνο όταν ζητούνται από τους καταναλωτές.