Από το Παρίσι του 1912 στην Αθήνα του 2026 - Η ιστορία πίσω από το L’Heure Bleue

Με επίκεντρο τη θηλυκότητα και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της σύγχρονης γυναίκας, το event ανέδειξε τη μοναδική ταυτότητα του νέου L’Heure Bleue. Σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, με πρωταγωνίστρια την «Μπλε Ώρα»-τη μαγευτική στιγμή που ο ήλιος δύει και ο ουρανός ντύνεται σε βαθιές μπλε αποχρώσεις-η εκλεπτυσμένη αισθητική, οι λεπτομέρειες και οι αισθήσεις συνυπήρχαν αρμονικά, αποτυπώνοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα του νέου αρώματος.

Σε ένα minimal περιβάλλον με premium αισθητική και πινελιές στις αποχρώσεις του μπλε, κάθε στοιχείο ήταν προσεκτικά επιλεγμένο, από τη διακόσμηση έως τις γαστρονομικές δημιουργίες και τα signature cocktails, που αντλούσαν έμπνευση από τον χαρακτήρα και τη χρωματική παλέτα του αρώματος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της τηλεόρασης και των Social media, μεταξύ των οποίων καταξιωμένοι beauty editors, εκδότες κορυφαίων περιοδικών μόδας και lifestyle, καθώς και δημοφιλείς τηλεοπτικές προσωπικότητες και influencers.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τη νέα αρωματική εμπειρία και να γνωρίσουν τον ιδιαίτερο οσφρητικό χαρακτήρα του L’Heure Bleue, μέσα από νότες ίριδας, άνθους πορτοκαλιάς και εκχυλίσματος βανίλιας. Παράλληλα, ήρθαν σε επαφή με τη φιλοσοφία και την πηγή έμπνευσης της δημιουργίας, την ιστορία και τη συναισθηματική διάσταση που συνοδεύουν το εμβληματικό άρωμα.

Λίγα Λόγια για το L’Heure Bleue

Το L’Heure Bleue συνδυάζει τον δυναμισμό με την απαλότητα, δημιουργώντας μια αρωματική αύρα που γοητεύει από τις πρώτες κιόλας στιγμές. Αντλώντας τον χαρακτήρα του από τη μαγευτική «Μπλε Ώρα», τη στιγμή που ο ήλιος δύει και ο ουρανός ντύνεται σε βαθιές μπλε αποχρώσεις, αποτυπώνει τη μοναδική ισορροπία ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, την πραγματικότητα και τη φαντασία.

Η ιστορία του ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ του 1912 στο Παρίσι, όταν ο Jacques Guerlain γοητεύτηκε από την ομορφιά του ουρανού λίγο πριν από τη δύση του ήλιου. Σήμερα, το άρωμα εξακολουθεί να εκφράζει τη διαχρονική μαγεία εκείνης της στιγμής, συνδυάζοντας την αρωματική τέχνη του Οίκου με την καινοτομία και τη δημιουργική ελευθερία.

Η οσφρητική εμπειρία ξεκινά με δροσερές, οζονικές νότες, που θυμίζουν μια βαθιά ανάσα καθαρού αέρα κάτω από τον ουρανό της «Μπλε Ώρας». Στην καρδιά, η εκλεκτή ίριδα συναντά το άνθος πορτοκαλιάς, δημιουργώντας μια αρμονική σύνθεση ανάμεσα στην πουδρένια κομψότητα, τη φωτεινότητα και την απαλότητα. Η εκλεκτή, διακριτικά πουδρένια ίριδα ενσωματώνεται τόσο σε μορφή βουτύρου - για την πλούσια, αισθησιακή υφή της - όσο και σε μορφή εκχυλίσματος, μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία που αποκαλύπτει μια πρωτόγνωρη, πιο φρέσκια και αέρινη όψη της. Το άνθος πορτοκαλιάς συμπληρώνει τη σύνθεση με τη φωτεινή, απαλή και καταπραϋντική του αίσθηση.

Στη βάση, η βανίλια, με τις ζεστές, gourmand πτυχές της, συνδυάζεται με ξυλώδεις νότες, χαρίζοντας βάθος και αισθησιασμό. Το Ambroxan ένα μόριο του οποίου το άρωμα θυμίζει την ίδια την επιδερμίδα. Την εμπειρία ολοκληρώνει το εμβληματικό γυάλινο μπουκάλι του L’Heure Bleue, ένα αντικείμενο υψηλής αισθητικής που ξεχωρίζει για τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και τις διαχρονικές λεπτομέρειές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ