«It's Time!»: Η Μαράια Κάρεϊ κήρυξε την έναρξη των Χριστουγέννων με ένα ανατρεπτικό βίντεο

Όπως μεταδίδουν τα Entertainment Weekly, NBC News και LADbible, η φετινή παραγωγή διαφοροποιείται από τις προηγούμενες, καθώς η 56χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται αρχικά με μια εντελώς διαφορετική εικόνα, παραπέμποντας στο λιγότερο γνωστό ροκ παρελθόν της.

Το βίντεο ξεκινά σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Η Κάρεϊ, φορώντας κόκκινη περούκα, έντονο μακιγιάζ και ρούχα εμπνευσμένα από την πανκ αισθητική, εμφανίζεται στη σκηνή και ερμηνεύει το τραγούδι «Hermit».

Καθώς το ρολόι πλησιάζει τα μεσάνυχτα, η τραγουδίστρια πηδά από τη σκηνή προς το κοινό και η εικόνα σκοτεινιάζει. Μόλις αλλάζει η ημερομηνία και φτάνει η 1η Νοεμβρίου, ακούγεται το γνώριμο «It's Time!».

Ακολουθεί η μεγάλη μεταμόρφωση: η Μαράια Κάρεϊ εγκαταλείπει την πανκ εμφάνιση και επιστρέφει στη χριστουγεννιάτικη εικόνα της, ντυμένη στα κόκκινα, στην κορυφή ενός τεράστιου στολισμένου δέντρου. Τότε αρχίζει να ακούγεται η πασίγνωστη επιτυχία της «All I Want for Christmas Is You».

Η έκπληξη με το άγνωστο ροκ παρελθόν της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του τραγουδιού «Hermit», καθώς συνδέεται με μια λιγότερο γνωστή περίοδο της καριέρας της.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly και το Parade, το τραγούδι προέρχεται από το άλμπουμ «Someone's Ugly Daughter», που κυκλοφόρησε το 1995 από το συγκρότημα Chick.

Την περίοδο εκείνη, ενώ εργαζόταν για το επιτυχημένο άλμπουμ της «Daydream», η Κάρεϊ συμμετείχε κρυφά στη δημιουργία ενός δίσκου εναλλακτικής ροκ μουσικής, σε συνεργασία με τη φίλη της Κλαρίσα Ντέιν.

Η ίδια συνέβαλε στη σύνθεση, την παραγωγή και τα φωνητικά, ωστόσο η συμμετοχή της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο κοινό για πολλά χρόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες αποκάλυψε το 2020, μέσα από την αυτοβιογραφία της «The Meaning of Mariah Carey».

Η αναφορά στο συγκεκριμένο μουσικό εγχείρημα αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του φετινού χριστουγεννιάτικου βίντεο.

Η παράδοση που έγινε διαδικτυακό φαινόμενο

Η δημοσίευση του ετήσιου βίντεο την 1η Νοεμβρίου έχει εξελιχθεί σε διαδικτυακή παράδοση. Κάθε χρόνο, μόλις ολοκληρωθεί το Halloween, η τραγουδίστρια εμφανίζεται σε μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη παραγωγή, σηματοδοτώντας την επιστροφή της μεγαλύτερης εορταστικής επιτυχίας της.

Μάλιστα, οι θαυμαστές της έχουν καθιερώσει το χιουμοριστικό αφήγημα ότι η Κάρεϊ «ξεπαγώνει» κάθε Νοέμβριο, προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή των μουσικών κατατάξεων.

Το «All I Want for Christmas Is You», που κυκλοφόρησε το 1994 στο άλμπουμ «Merry Christmas», έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χριστουγεννιάτικα τραγούδια παγκοσμίως.

Η επιτυχία του αποτυπώνεται και στις αμερικανικές μουσικές κατατάξεις, καθώς έχει παραμείνει συνολικά 22 εβδομάδες στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, επιστρέφοντας στην κορυφή κατά τις εορταστικές περιόδους των τελευταίων ετών.

Η φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδος θα συνοδευτεί και από ζωντανές εμφανίσεις της τραγουδίστριας στη Βρετανία, με προγραμματισμένες συναυλίες στο Μπέρμιγχαμ στις 27 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου και στο Μάντσεστερ στις 2 Δεκεμβρίου.

Πηγές: Entertainment Weekly, NBC News / TODAY, Parade, LADbible.