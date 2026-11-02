Εφιαλτική νύχτα στη Ρόδο: Τα ορμητικά νερά παρέσυραν 60 οχήματα - Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις

Μεγάλες είναι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή του Αρχαγγέλου της Ρόδου, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα και πλημμύρισαν δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν και υπέστησαν ζημιές, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους εισέβαλαν νερά. Η συνολική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να περιγράφουν ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στην περιοχή.

Η βροχόπτωση συνεχίζεται στη Ρόδο, με μικρότερη ένταση. Η Πυροσβεστική, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές παραμένουν σε ετοιμότητα σε ολόκληρο το νησί, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο.

Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά της Ρόδου. Η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η νέα κακοκαιρία πλήττει την περιοχή του Αρχαγγέλου λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία της 14ης Οκτωβρίου στα Στεγνά. Τότε, ένας 62χρονος εργαζόμενος στην περιοχή έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Νέο μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 10:52 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η νέα ειδοποίηση έρχεται μετά τις σοβαρές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία τις πρώτες πρωινές ώρες, με μεγάλες ζημιές στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και υπέστησαν ζημιές, ενώ δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν.

Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν η Πυροσβεστική, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντικές ομάδες.

Κλειστά τα σχολεία σε τέσσερις Δημοτικές Ενότητες

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή μετακινήσεων σε περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι σχετικές ανακοινώσεις του δήμου εκδόθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ επισημάνθηκε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Τραγική η κατάσταση στη #Ρόδο #Ιαλυσός . Τα πάντα έχουν πλημμυρίσει, μήνυμα από το 112 για να ανέβουν οι κάτοικοι σε ψηλά σημεία. #Εποχικοι #Πυροσβεστες στο νησί δεν υπάρχουν καθώς έληξε η σύμβαση τους. Ο Θεός να βοηθήσει τους ανθρώπους στο νησί της #Ροδου https://t.co/UnSMZYkIPo — Εποχικοί Πυροσβέστες (@epoxpyrosvestes) November 30, 2024

Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα νερά, στον καθαρισμό φρεατίων και στην αποκατάσταση της ροής των υδάτων σε ρέματα και σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί εμπόδια από φερτά υλικά.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους.

Παρότι τις πρωινές ώρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσίαζαν ύφεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

🚨SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 🚨 ⚠️Εκτός ⚠️ελέγχου η κατάσταση αρχάγγελοι στη Ρόδο. ⚠️ Πολλά οχήματα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους και έχουν καταλήξει στη θάλασσα #rodos #weatheralert #sos https://t.co/HF2tL9Y261 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Πλημμυρικά φαινόμενα σε Ρόδο, Σάμο, Βόλο και Κάλυμνο

Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν σημειωθεί και στη Σάμο, τον Βόλο και την Κάλυμνο λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στις παραπάνω περιοχές.

Ειδικότερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει μέχρι στιγμής 58 κλήσεις για τα Δωδεκάνησα, τη Σάμο και το Βόλο.

Συγκεκριμένα:

-Στη Σάμο, 28 κλήσεις για παροχή βοήθειας και έγιναν ενέργειες για 10 αντλήσεις υδάτων.

- Στα Δωδεκάνησα 18 κλήσεις και ειδικά στη Ρόδο έγιναν ενέργειες για 3 αντλήσεις υδάτων, 1 κοπή δένδρου και 2 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, ενώ στην Κάλυμνο έγιναν ενέργειες για 1 άντληση υδάτων και 1 κοπή δένδρου

- Στο Βόλο 12 κλήσεις και έγιναν ενέργειες για 7 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.

Κάλυμνος: Μεγάλος ογκόλιθος αποκολλήθηκε και προσέκρουσε σε γκαράζ - Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Στην Κάλυμνο, ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την αποκόλληση μεγάλου βράχου στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για κατοικίες που βρίσκονται χαμηλότερα.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, ο ογκόλιθος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατά την πτώση του προσέκρουσε σε γκαράζ, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι ο βράχος σταμάτησε στο συγκεκριμένο κτίσμα απέτρεψε ενδεχομένως πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς ακριβώς χαμηλότερα βρίσκεται συγκρότημα κατοικιών.

«Αν δεν το σταματούσε το γκαράζ, από κάτω είναι συστάδα σπιτιών. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαστροκούκος, περιγράφοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ