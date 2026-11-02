Έρχιουρμαν: «Απαράδεκτη» η επίσκεψη Αμπάς, αγνοεί τους Τουρκοκύπριους - «Αχαριστία» προς την Τουρκία βλέπει η Sözcü

Η τουρκική εφημερίδα Sözcü προβάλλει τις αντιδράσεις του Ερχιουρμάν και του «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, οι οποίοι βρίσκονταν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής των Τουρκογενών Κρατών.

Το δημοσίευμα παρουσιάζει την επίσκεψη του Αμπάς και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη ως «ψυχρολουσία από την Παλαιστίνη», επικρίνοντας το γεγονός ότι ο Παλαιστίνιος ηγέτης δεν επισκέφθηκε τα κατεχόμενα.

Η εφημερίδα κάνει λόγο για «αχαριστία» της Παλαιστίνης απέναντι στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παρέχει εδώ και χρόνια τη μεγαλύτερη υποστήριξη στον παλαιστινιακό αγώνα.

Με τίτλο «Ο Αμπάς αγνόησε τη μικρή πατρίδα και επισκέφθηκε τη Νότια Κύπρο» —όπως αναφέρει την Κυπριακή Δημοκρατία— η Sözcü επικρίνει τη συνάντηση της 29ης Οκτωβρίου. Σημειώνει ότι ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο παρουσιάζει ως υποστηρικτή του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμφωνία Αμπάς–Χριστοδουλίδη για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και ενεργοποίηση του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου «Αμάλθεια» προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με τη Sözcü, η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία διατηρεί καλές σχέσεις με το Ισραήλ, εξασφάλισε την υποστήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ για τον διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ακόμη ότι η Λευκωσία κατάφερε να προσεγγίσει διπλωματικά την Παλαιστίνη, ακολουθώντας το παράδειγμα του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Τουρκμενιστάν, που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ο Μαχμούντ Αμπάς είχε γίνει δεκτός στην Άγκυρα στις 12 Αυγούστου με επίσημη τελετή και 21 κανονιοβολισμούς. Δίνει έμφαση στην ημερομηνία της συνάντησής του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στις 29 Οκτωβρίου, ημέρα της εθνικής επετείου της Τουρκίας.

Σε ξεχωριστό δημοσίευμα, η Sözcü επικρίνει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις αναφορές του στο τουρκολιβυκό μνημόνιο κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια, υπό την ελληνική προεδρία.

Η εφημερίδα χαρακτηρίζει «αλαζονική κατηγορία εναντίον της Τουρκίας» τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί «σαφή παραβίαση» του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Πηγή: ΚΥΠΕ