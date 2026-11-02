Αθηνά Μιχαηλίδου για διορισμούς εκπαιδευτικών: «Δύο εβδομάδες περιθώριο για διαπραγματεύσεις - Μετά κλείνει το παράθυρο» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ικανοποιήσει σχεδόν όλα τα αιτήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με μοναδική εξαίρεση τη μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις, την οποία χαρακτήρισε νομικά ανέφικτη.

«Δεν μπορούμε εμείς να παρανομήσουμε», σημείωσε, εξηγώντας ότι θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση δύο εβδομάδων, στη συνέχεια η πρόταση θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή. Απέρριψε παράλληλα τις αναφορές περί αδιεξόδου, τονίζοντας ότι το Υπουργείο παραμένει διαθέσιμο για νέες εισηγήσεις.

Μητρώο για 4.000 εκπαιδευτικούς

Αναφερόμενη στις αλλαγές στο σύστημα διορισμών, η Υπουργός εξήγησε ότι δημιουργείται ειδικό μητρώο περίπου 4.000 εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία, το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι όλοι οι περιλαμβανόμενοι να καταστούν μόνιμοι ή αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι διορισμοί θα πραγματοποιούνται με αναλογία 50-50 μεταξύ των εκπαιδευτικών του μητρώου και όσων έχουν παρακαθίσει στις εξετάσεις. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι για τη μονιμοποίηση θα εξακολουθεί να απαιτείται συμμετοχή στην εξέταση.

Η κ. Μιχαηλίδου εκτίμησε ότι το μητρώο θα εξαντληθεί μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια, επισημαίνοντας ότι η απασχόληση των εκπαιδευτικών θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τις ανάγκες των σχολείων. Πρόσθεσε ότι φέτος θα παραχωρηθούν εκατοντάδες μόνιμες θέσεις στην εκπαίδευση.

Επίδομα για τους εργαζομένους στα υποστηρικτικά προγράμματα

Σε σχέση με τους εργαζομένους στα υποστηρικτικά προγράμματα, η Υπουργός ανέφερε ότι όσοι έχουν καταστεί αορίστου χρόνου έχουν πληρωθεί για την εργασία τους, αλλά βάσει της νομοθεσίας δεν δικαιούνται ανεργιακό επίδομα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όπως εξήγησε, το Υπουργείο έχει ήδη προτείνει τη χορήγηση διαφορετικού επιδόματος για τη συγκεκριμένη περίοδο και βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εξευρεθεί νομότυπη λύση.

Σημείωσε επίσης ότι έχει εγκριθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης των ωρών εργασίας τους, ενώ έχουν προκηρυχθεί όλα τα προγράμματα και εργάζονται οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου.

Αύξηση ολοήμερων και καλοκαιρινών σχολείων

Για τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι λειτουργούν και τα 383, διευκρινίζοντας ότι ένα είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του για δύο ημέρες λόγω μετακίνησης εκπαιδευτικού.

Αναγνώρισε ότι οι συμβάσεις περιορισμένων ωρών δεν είναι ελκυστικές και σημείωσε ότι εξετάζεται η συμπλήρωσή τους με πρωινές ώρες απασχόλησης. Προανήγγειλε παράλληλα αύξηση των ολοήμερων και των καλοκαιρινών σχολείων την επόμενη χρονιά.

Αλλαγές στην ειδική εκπαίδευση

Αναφερόμενη στην ειδική εκπαίδευση, η Υπουργός δήλωσε ότι περίπου το 20%-22% των μαθητών του δημοτικού εντάσσεται στη σχετική κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ μόλις το 2% φοιτά σε ειδικά σχολεία.

Επισήμανε ότι το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή προβλέπει αυστηρότερη και έγκαιρη αξιολόγηση, συντομότερα χρονοδιαγράμματα παροχής στήριξης, υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εξατομικευμένα προγράμματα.

Τέλος, υπογράμμισε ότι το συμπεριληπτικό σχολείο οφείλει να προσφέρει ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των χαρισματικών μαθητών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, αποτελούν περίπου το 2%-3% του μαθητικού πληθυσμού.

Ακούστε την παρέμβαση της Αθηνάς Μιχαηλίδου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 02-11-2026