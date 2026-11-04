Πήγε για πρωινό και τους έκοψε την ανάσα: Αλιγάτορας μπήκε σε κατάστημα με κουλούρια και έγινε viral (Βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας Bagel Dock Express, στην πόλη Σάουθπορτ της Βόρειας Καρολίνας, όταν ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 90 εκατοστών αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια απρόσμενη επίσκεψη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο UPI, το ερπετό εισήλθε στο κατάστημα από την πίσω πόρτα, η οποία είχε παραμείνει ανοιχτή. Χωρίς να δείχνει ιδιαίτερα ανήσυχο, περπάτησε μέσα στην κουζίνα και συνέχισε την πορεία του μέχρι τον χώρο εξυπηρέτησης των πελατών.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπο με τον ιδιοκτήτη, Τζέσι Ντρίσκολ, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από το ασυνήθιστο θέαμα.

Ο ίδιος παραδέχθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο WWAY ότι δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως θα συναντούσε έναν αλιγάτορα μέσα στο κατάστημά του.

Αφού ξεπέρασε την αρχική έκπληξη, τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, ζητώντας βοήθεια.

Ευτυχώς, το κατάστημα δεν είχε ανοίξει ακόμη για το κοινό και έτσι δεν υπήρχαν πελάτες στον χώρο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και αρμόδιοι για την προστασία των ζώων, οι οποίοι απομάκρυναν τον αλιγάτορα χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Το χιούμορ του καταστήματος

Οι υπεύθυνοι του Bagel Dock Express αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή τους αστειεύτηκαν ότι η φήμη για τα φρέσκα κουλούρια τους φαίνεται πως έφτασε μέχρι τους βάλτους.

Παρά την αναστάτωση, η ασυνήθιστη επίσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς ή άλλες δυσάρεστες συνέπειες.

Το βίντεο αποτυπώνει την πορεία του μικρού αλιγάτορα μέσα στο κατάστημα και την έκπληξη του ιδιοκτήτη, προσφέροντας μια από τις πιο παράξενες εικόνες της εβδομάδας.