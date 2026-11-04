Ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; Ο ηθοποιός που ξεχωρίζει ο Πιρς Μπρόσναν

Ο 73χρονος ηθοποιός, που έχει ενσαρκώσει στο παρελθόν τον θρυλικό πράκτορα 007, μίλησε στο Vanity Fair για τις συζητήσεις γύρω από την επόμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς και την αναζήτηση του νέου πρωταγωνιστή.

Ο Μπρόσναν δήλωσε ότι πλέον παρακολουθεί τις εξελίξεις από τη θέση του θεατή, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να μάθει ποιος θα αναλάβει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου.

«Είμαι απλώς ένας θεατής πια. Είμαι απλώς ο απλός άνθρωπος του δρόμου που ανυπομονεί να δει ποιος θα αναλάβει αυτόν τον επικό ρόλο της κινηματογραφικής ιστορίας», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εκτιμά όλους τους ηθοποιούς των οποίων τα ονόματα έχουν συνδεθεί με τον ρόλο, επιλέγοντας ωστόσο να αναφερθεί ειδικότερα στον Κάλουμ Τέρνερ, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

Χαρακτήρισε τον Τέρνερ ιδιαίτερα δυναμικό ηθοποιό, ενώ αναγνώρισε ότι και οι υπόλοιποι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου.

«Ο Κάλουμ Τέρνερ είναι κάποιος με τον οποίο έχω συνεργαστεί, και είναι πολύ δυναμικός», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ηθοποιοί που συζητούνται διαθέτουν φωνή, φυσική παρουσία και σκηνική αυτοπεποίθηση.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι πρόκειται για νέους ηθοποιούς με προοπτικές μακρόχρονης πορείας στον κινηματογράφο.

Εντείνονται οι φήμες για τον Κάλουμ Τέρνερ

Την ίδια ώρα, το όνομα του 36χρονου Βρετανού ηθοποιού βρίσκεται ολοένα και συχνότερα στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Ο δημοσιογράφος Ρότζερ Φρίντμαν, μέσω του Showbiz 411, υποστήριξε ότι οι ενδείξεις συγκλίνουν στην επιλογή του Τέρνερ για τον ρόλο του 007.

Παρότι η Amazon MGM Studios δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ούτε έχει ανακοινώσει επίσημα τον ηθοποιό που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, τα δημοσιεύματα έχουν ενισχύσει τη φημολογία γύρω από το όνομα του Τέρνερ.

Ο Φρίντμαν είχε αποκαλύψει πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες την επιλογή του Ντάνιελ Κρεγκ για τον ίδιο ρόλο, πριν αυτή γίνει γνωστή επισήμως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ο Κάλουμ Τέρνερ συμμετείχε τον προηγούμενο μήνα στα τελικά δοκιμαστικά για τον ρόλο, μαζί με τους Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο'Κόνορ. Στη διαδικασία φέρεται να έλαβε μέρος και τέταρτος ηθοποιός, του οποίου η ταυτότητα δεν δημοσιοποιήθηκε.

Ποιος είναι ο Κάλουμ Τέρνερ

Ο 36χρονος ηθοποιός έχει γίνει γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Μεταξύ των σημαντικότερων εμφανίσεών του περιλαμβάνεται η σειρά «Masters of the Air», ενώ έχει υποδυθεί τον Θησέα Σκαμάντερ στις ταινίες «Φανταστικά Ζώα», που ανήκουν στο κινηματογραφικό σύμπαν του Χάρι Πότερ.

Προς το παρόν, η επιλογή του επόμενου Τζέιμς Μποντ παραμένει ανοιχτή, καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία παραγωγής.

Πηγή: Vanity Fair