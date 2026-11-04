Από τα καπάκια φρεατίων στο Grand Prix - Η ταινία που ξεχώρισε στο Φεστιβάλ του Τόκιο

Το κοινό κατέκλυσε το Hulic Hall για τη βραδιά λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που άνοιξε τις πύλες του στις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Variety.

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Ρολφ ντι Χέερ, δήλωσε ότι η ταινία επιλέχθηκε «για την ανθρωπιά και τη συμπόνια που επιδεικνύει απέναντι στους χαρακτήρες της» και επειδή πρόκειται για «ένα σύνθετο, συγκροτημένο έργο που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα συγκινητικό και παιχνιδιάρικο».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3 εκατομμυρίων γεν (19.000 δολάρια).

Ο Βίκτορ και η Μαλίνα βγάζουν τα προς το ζην κλέβοντας καλύμματα φρεατίων και χάλκινες προτομές. Όταν μια κλεμμένη χάλκινη προτομή ενός εθνικού ήρωα πέφτει πάνω στο πόδι του Βίκτορ, το δίδυμο βυθίζεται στα πιο σκοτεινά έγκατα της πρωτεύουσας της Βόρειας Μακεδονίας. Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή της Βόρειας Μακεδονίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του Μαντσέφσκι μετά το φιλμ «Kaymak».

Καθώς ο Μαντσέφσκι είχε ήδη αναχωρήσει από το Τόκιο, το βραβείο παρέλαβαν η παραγωγός Τζέιν Κορτόσεφ και οι πρωταγωνιστές της ταινίας, Σάρα Κλιμόσκα και Φίλιπ Τράικοβιτς. Το βραβείο του κυβερνήτη του Τόκιο απένειμε ο αντικυβερνήτης του Τόκιο, Γιαμασίτα Σατόσι, εκπροσωπώντας την κυβερνήτη Κοϊκέ Γιουρίκο, η οποία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

«Ήρθαμε εδώ στο Τόκιο με ένα καπάκι φρεατίου και επιστρέφουμε στη Μακεδονία με ένα πανέμορφο βραβείο» δήλωσε η Κορτόσεφ. «Θα έλεγα ότι είναι μια αρκετά καλή συμφωνία, ε;».

Ο γεννημένος στα Σκόπια Αμερικανός σκηνοθέτης, φωτογράφος και καλλιτέχνης Μίλτσο Μαντσέφσκι συμμετείχε μέσω βιντεομηνύματος, σύμφωνα με το Variety.

«Το βραβείο αποτελεί μια μικρή δικαίωση για μια ιδιόρρυθμη ταινία που παραλίγο να μην πραγματοποιηθεί ποτέ» δήλωσε ο Μαντσέφσκι. «Μια ταινία για ασυνήθιστες οικογένειες, για τους έχοντες και τους μη έχοντες. Μια ταινία όχι με μηνύματα, αλλά με ανθρώπους» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ