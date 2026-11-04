Αυτός είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2027 – Ποιος είναι ο Γιώργος Περρής

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, η επιλογή του καλλιτέχνη έγινε από επιτροπή, η οποία αξιολόγησε συνολικά έξι προτάσεις. Κάθε μέλος της επιτροπής ψήφισε ξεχωριστά, με τη διαδικασία να καταλήγει στην επιλογή του Γιώργου Περρή ως εκπροσώπου της Κύπρου.

Ανοικτός διαγωνισμός για το τραγούδι

Η επόμενη φάση αφορά την επιλογή του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει ο καλλιτέχνης στη σκηνή της Eurovision.

Όπως έγινε γνωστό, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την υποβολή τραγουδιών, με καταληκτική ημερομηνία τη 13η Δεκεμβρίου.

Από τις συμμετοχές που θα κατατεθούν θα προκύψει ένας περιορισμένος αριθμός υποψήφιων τραγουδιών, τα οποία θα παρουσιαστούν σε ειδική εκπομπή του ΡΙΚ.

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό ψηφοφορίας κριτικής επιτροπής και κοινού, με ποσοστό συμμετοχής 50% για κάθε πλευρά.

Ποιος είναι ο Γιώργος Περρής

Ο Γιώργος Περρής γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1983 στην Αθήνα, από Έλληνα πατέρα και Ελληνογαλλίδα μητέρα, τη συγγραφέα Ζοέλ Λοπινό-Μαστραντώνη.

Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία τεσσάρων ετών, ενώ στα 18 του τον ανακάλυψε ο Μίμης Πλέσσας, με τον οποίο πραγματοποίησε περιοδεία στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Σπανός, η Ελένη Βιτάλη και η Ελένη Δήμου.

Το 2005 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, με τίτλο «Καινούργια μου μέρα», ενώ ακολούθησε το άλμπουμ «Παίρνω ανάσα» το 2008.

Στην πορεία της καριέρας του ανέπτυξε διεθνή δραστηριότητα, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Μεταξύ άλλων, συνεργάστηκε με τον Μάριο Φραγκούλη και τη Λάρα Φαμπιάν, συμμετέχοντας σε συναυλίες και περιοδείες, ενώ το 2012 κυκλοφόρησε στον Καναδά τον πρώτο προσωπικό του γαλλόφωνο δίσκο, «Un souhait».

Με την επιλογή του Γιώργου Περρή, η Κύπρος προχωρεί στον σχεδιασμό της συμμετοχής της στη Eurovision 2027, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού.