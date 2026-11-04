«Εδώ Λεμεσός!»: Τέλος σε συγκεκριμένες στολές για την παρέλαση του Καρναβαλιού 2027 – Πότε ανοίγουν οι συμμετοχές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι, με εξαίρεση την τελευταία ημέρα, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, οπότε η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στη 1:00 το μεσημέρι.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μεγάλη παρέλαση με άρμα ή ομάδα πεζών θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οδό Αγίου Ανδρέου 253, για τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής και την ενημέρωσή τους σχετικά με τους όρους και τους κανονισμούς.

Ο Δήμος διευκρινίζει ότι δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Την πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία θα έχουν αποκλειστικά όσοι έλαβαν μέρος στην παρέλαση του 2026 και τήρησαν όλους τους κανονισμούς.

Από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις τόσο οι νέοι ενδιαφερόμενοι όσο και όσοι συμμετείχαν στην περσινή παρέλαση αλλά είχαν παραβεί τους κανονισμούς.

Ποιες στολές δεν θα γίνονται δεκτές

Ο Δήμος Λεμεσού ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές με αθλητικά ή άλλα θέματα, όταν οι στολές περιορίζονται σε ένα απλό παντελονάκι γυμναστικής και ένα φανελάκι.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού στο τηλέφωνο 25745919.