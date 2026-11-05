Νέος πονοκέφαλος για τη Μέγκαν Μαρκλ - Ο αδελφός της στο επίκεντρο έρευνας για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στις Φιλιππίνες

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Χουανίτο Βίκτωρ Ρεμούλλα, δήλωσε ότι μάρτυρες κατέθεσαν πως ανήλικα κορίτσια φέρονται να μεταφέρονταν στην κατοικία του Τόμας. Όπως διευκρίνισε, προς το παρόν αντιμετωπίζεται ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» για την έρευνα και όχι ως ύποπτος.

Οι καταγγελίες για τον πατέρα της Δούκισσας του Σάσεξ

Η υπόθεση ξεκίνησε να απασχολεί τις φιλιππινέζικες αρχές μετά από δημοσιεύματα του περασμένου μήνα, σύμφωνα με τα οποία υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών φερόταν να εντοπίστηκε στην πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, 82 ετών, στην επαρχία Σεμπού.

Ο ίδιος, που έχει πλέον επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «άρρωστα ψέματα».

Σύμφωνα με τον Ρεμούλλα, οι ερευνητές έχουν ανακτήσει περίπου 7.500 φωτογραφίες και ένα βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν παιδιά από την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη τα οποία είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ο υπουργός χαρακτήρισε το περιεχόμενο «ιδιαίτερα σοκαριστικό».

Κατασχέσεις ηλεκτρονικών συσκευών

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ παρέδωσε τέσσερα κιβώτια με υλικό στις αρχές, τα οποία περιλάμβαναν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους και παλαιότερες βιντεοκασέτες.

Οι τοπικές αρχές εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα προκειμένου να εξετάσουν το περιεχόμενο των συσκευών και των αποθηκευτικών μέσων.

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι αισθάνεται «βαθιά συντετριμμένη» από τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Όπως ανέφερε, είχε ενημερωθεί για ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με τον πατέρα της ήδη από το 2018 και είχε αποφασίσει να μην έχει επαφή εκείνος με τα παιδιά της για λόγους προστασίας.

Δημόσια εμφάνιση με τον πρίγκιπα Χάρι

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρυ αναμένεται να πραγματοποιήσουν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα.

Το ζεύγος θα συμμετάσχει στα εγκαίνια της έκθεσης The Lost Screen Memorial στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία είναι αφιερωμένη σε παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν βλάβες λόγω διαδικτυακής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κάλεσμα προς πολιτικούς, τεχνολογικές εταιρείες και κοινωνικούς φορείς για τη λήψη περισσότερων μέτρων προστασίας των παιδιών στον ψηφιακό χώρο.