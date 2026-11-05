Ένοχος ο Ράσσελ Μπραντ για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε 4 υποθέσεις - Αναμένει την ποινή φυλάκισης του ο γνωστός κωμικός

Η απόφαση εκδόθηκε την Πέμπτη από τον δικαστή Τζόελ Μπέναθαν, ο οποίος ανέφερε ότι στον 51χρονο ηθοποιό και παρουσιαστή θα επιβληθεί ποινή φυλάκισης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελική αρχή περιέγραψε τον Μπραντ ως έναν αδίστακτο, υπολογιστικό και χειριστικό «σεξουαλικό θηρευτή». Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι στα νεανικά του χρόνια είχε εμμονή με το σεξ και ζούσε μια ιδιαίτερα ελεύθερη ερωτική ζωή, χωρίς όμως ποτέ να εξαναγκάσει κάποιο πρόσωπο σε πράξεις παρά τη θέλησή του.

Το δικαστήριο έκρινε τον Ράσσελ Μπραντ ένοχο για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Ωστόσο, αθωώθηκε για δύο άλλες κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Η επιμέτρηση της ποινής αναμένεται σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας, με τον δικαστή να έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι η καταδίκη θα συνοδευτεί από ποινή φυλάκισης, σύμφωνα με το Associated Press.